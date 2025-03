CLAUDIO GIOVANNINI/EFE

Florence (Italy), 16/03/2025.- Fiorentina's Rolando Mandragora celebrates scoring the 2-0 goal during the Italian Serie A soccer match between ACF Fiorentina and Juventus FC, in Florence, Italy, 16 March 2025. (Italia, Florencia) EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI