Didier Moreno será la principal baja de Junior para enfrentar este lunes —a partir de las 7:30 p.m.— al Envigado FC, en ‘el Metro’, por la sexta jornada de la Liga I-2025. Un mediocampista antioqueño ha sido riguroso titular en el último tiempo, convirtiéndose en uno de los jugadores que ha sumado más minutos como rojiblanco en las últimas temporadas (4.616, en 2024; 3.166, en 2023; 5.000, en 2022, y 3.623, en 2021).

No será fácil reemplazar a Didier —titular en los cinco partidos que lleva Junior este semestre, acumulando ya 293 minutos— y ahí está la tarea del técnico venezolano César Farías, que tiene en la baraja de candidatos a cinco jugadores, unos con más posibilidades que otro. Las opciones son: Andrés Colorado, Léider Berdugo, Fabián Ángel, Yani Quintero y, por último, el juvenil Carlos Cantillo.

El elegido hará pareja de volantes con Jhon Vélez, que ha venido siendo titular en los últimos tres juegos, con muy buenas actuaciones. Así que todo apunta a que el nacido en el barrio Rebolo volverá a ser de la partida en este duelo ante el cuadro naranja, en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

Andrés Colorado parte como la principal opción para ingresar al once titular. El mediocampista vallecaucano ha sumado minutos en los últimos dos partidos, dejando buenas sensaciones. Ante Once Caldas ingresó para hacer precisamente la labor de Didier, que salió en el minuto 61, y contra el Chicó FC entró tras la expulsión del volante antioqueño, volviendo a ser útil y mostrando una mejoría en su juego.

Colorado no es titular con Junior desde el 26 de septiembre de 2024, en la derrota 3-0 ante Atlético Nacional, en Medellín. Ese partido finalmente se le concedió en el escritorio al Junior, tras ser suspendido por incidentes violentos en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Otra opción que manejaría el técnico Farías sería la de Fabián Ángel, que sumó minutos en las dos primeras jornadas —25 ante el Cali y 64 frente a las Águilas, donde fue titular—, pero que no ha sido utilizado en los tres últimos juegos por decisión técnica.

El mediocampista boyacense, formado en el Barranquilla FC, regresó esta temporada al Junior con la intención de afianzarse como rojiblanco. Ángel dejó buenas sensaciones en sus dos primeras salidas, pero la buena aparición de Vélez le ha restado minutos en los últimos tres compromisos, ante Unión Magdalena, Once Caldas y Águilas.

Otra opción válida sería la de Léider Berdugo. Farías lo ha usado poco —solo jugó 27 minutos ante las Águilas—, pero el fútbol que se le conoce se acopla muy bien a lo que quiere Farías para este juego de local, donde Junior está obligado a manejar el balón y los ritmos del partido, así como lo hizo ante Once Caldas.

Berdugo viene entrando de a poco en la dinámica del equipo, luego de estar frenado por varios meses por estar recuperándose de una lesión de ligamentos cruzados, de la cual recayó en 2023, viéndose obligando nuevamente a parar por un largo tiempo.

Las últimas dos cartas que tiene Farías en la baraja para sopesar la baja, por dos jornadas, de Didier son los mediocampistas Yani Quintero y Carlos Cantillo. El primero ha sumado minutos (67) y una que otra buena aparición en los últimos tres juegos, mientras que el juvenil solo ha visto acción unos cuantos minuticos, cuando entró en el minuto 90 del juego ante Chicó FC, en Tunja.

Lo que sí está claro es que el técnico rojiblanco no podrá echar mano de Harold Rivera, ya que el ibaguereño sigue recuperándose de una lesión que sufrió el día de su debut con Junior —en el empate 0-0 ante el Cali, de la primera jornada— y no será tenido en cuenta para este juego. El ex jugador del América de Cali ha sido baja en los encuentros ante Águilas, Unión, Once Caldas, Chicó FC y en el del lunes ante Envigado FC.

El resto del equipo sí parecer estar definido. Santiago Mele, figura ante Chicó FC la jornada anterior, volverá a custodiar el arco rojiblanco, respaldado por una línea de cuatro defensores conformada, seguramente, por: Jhomier Guerrero, José Cuenú, el paraguayo Javier Báez y Jhon Navia.

Jhon Vélez es fijo en la primera línea de volantes, junto al escogido como reemplazante de Didier, mientras que los cuatro de arriba parecen estar 100% definidos —salvo sorpresa—, con José Enamorado, Yimmi Chará y Bryan Castrillón en zona creativa y el porteño Carlos Bacca como hombre en punta.

Está la expectativa de si el delantero Teófilo Gutiérrez sumará este lunes sus primeros minutos en su cuarto regreso a Junior. Farías no ha dado pistas si lo convocará o no, pero el partido —por ser de local— se presta para que el delantero barranquillero vea acción, así sea entrando desde el banco de suplentes.