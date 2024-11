Este viernes 15 de noviembre la selección Colombia se verá con Uruguay en el estadio Centenario en Montevideo en la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En torno a ese partido se han generado varias opiniones de expertos uruguayos, quienes han lanzado críticas fuertes al cuadro ‘cafetero’.

Aunque las redes sociales les recuerdan que la selección Colombia les ha ganado en los últimos partidos. Por ejemplo, el 28 de junio de 2014, le ganó Colombia 2-0 al cuadro ‘charrúa’, en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014.

Después, el 4 de julio de 2021 la escuadra de Reinaldo Rueda avanzó a la siguiente ronda de la Copa América, luego de imponerse por 4-2 en la tanda de penaltis.

Y en el último encuentro el pasado 11 de julio, en la Copa América, la ‘tricolor’ celebró en el Bank of America Stadium su victoria 1-0 ante el cuadro de Uruguay, gracias a un gol de Jefferson Lerma.

Pero a pesar de todo ese recorrido, Alberto Pérez, uno de los panelistas en el programa ‘Las Voces del Fútbol’ de Canal 5, le lanzó fuertes críticas a la ‘Tricolor’ y a James Rodríguez.

“Colombia no ha ganado acá. Aquella vez fue con gente que ya está muerta, lamentablemente. Colombia no va a volver a ganar acá en el estadio y digo, reitero, son unos muertos, los colombianos son unos muertos, cuando tienen que ganar no gana, cuando son las finales no ganan. Ganan partidos sueltos, como ganan los cuadros (equipos) chicos”, dijo el periodista uruguayo.

Además, señaló que le tienen que “pegar” a James. “Sabes qué piden los uruguayos, que la Selección sea Uruguay. Que no sea una bebida light, que si tiene que salir y pegarle a James Rodríguez, darle a Richard Ríos. Si tiene que pegar, que pegue. Pero este Uruguay parece que va por la cancha como gacelas”, declaró.

“Colombia no le ha ganado a nadie, decime las estrellas de Colombia. El jugador más importante de ellos es James Rodríguez y juega en el Rayo Vallecano y además ni siquiera juega, el técnico no lo quiere. Sabes qué te digo Marcelo Bielsa, hay que darle así y así (hace mímica de codazos), hay que ganar como sea”, finalizó.