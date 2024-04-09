El ex árbitro barranquillero Wilson Ramírez falleció este martes luego de pasar cuatro días recluido en la Unidad de Cuidad Intensivos de la clínica Santa Mónica.

Ramírez, de 56 años, sufrió en julio del año pasado un accidente de tránsito, en la vía la Cordialidad, a la altura de la variante que conduce al corregimiento de Caracolí, Malambo, que lo mantuvo bajo pronóstico reservado durante un tiempo largo en la clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa.

Desde ese momento, el ex árbitro venía presentando varios quebrantos de salud, que no le permitieron recuperarse del todo.

Wilson Ramírez Campo trabajó 22 años como árbitro profesional de la Dimayor, hasta 2006, y dirigió 218 partidos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), entre estas varias finales de primera y segunda división.