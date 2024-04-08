En medio de la polémica por lo que sucede en el plantel deportivo del Unión Magdalena, se ha conocido que varios jugadores fueron separados por presunta participación en apuestas ilegales dentro del fútbol colombiano.

Lea también: Jugadores de Unión Magdalena fueron apartados por supuesto caso de apuestas

Mediante el canal de YouTube 'Bahía linda radio', se lograron conocer los testimonios de algunos jugadores del conjunto bananero de manera anónima, donde explican detalladamente el proceso que llevan a cabo los jugadores que están involucrados en este meollo, incluso develan datos importantes como la cantidad de dinero que se ganan y la forma en la que ejecutan la acción.

En primera instancia, a los testimonios se les preguntó el nombre puntual de los jugadores que han buscado afectar de forma irregular los resultados en partidos de fútbol en 2023 y 2024, a lo que 'el testimonio C' respondió: 'Alain Guerrero, Daiver Vega'. El 'testimonio D' comentó que a pesar de que se menciona el nombre de varios jugadores, a él solamente se le acercaron Daiver Vega y Alain Guerrero. Por otra parte, el 'testimonio B' afirmó que ha visto irregularidad en Daiver Vega y Cristian Baldovino.

Por otro lado, en el canal de YouTube indagaron sobre la fecha en la que iniciaron las irregularidades y los partidos puntuales que han sido afectados. El 'testimonio A' comentó que desde el segundo partido del Torneo BetPlay, semana previa al partido con Llaneros. Además, comenta que Daiver Vega en el entrenamiento lo apartó y le preguntó cómo estaba de plata, ya que iban hacer un trabajo para dejarse hacer un gol en el primer tiempo.

De igual manera, el 'testimonio A' comentó que Vega le contó sobre un amaño que realizaron en 2023 en un partido contra el Deportivo Cali, argumentado que con eso fue que lograron suplir económicamente el atraso de los pagos que tuvo Unión en ese momento. Por otro lado, el 'testimonio C' manifestó que Vega le dijo que había entre 15 y 20 millones para ir perdiendo 2-1 el primer tiempo con el Cúcuta.

El 'testimonio C' también afirmó que Vega le manifestó que si quiere jugar constantemente debe andar con él, ya que él es quien respalda a los jugadores y que así lo hizo en 2023 luego de que con Ustariz habían trabajado en apuestas en el partido contra Medellín. Además, el 'testimonio C' también comenta que un jugador del Medellín lo llamó a contarle que en el partido de Unión Magdalena vs. DIM, varios jugadores del ‘Ciclón’ le decían que les quitara la pelota y que hicieran el gol.

En el canal de YouTube se encuentran estos testimonios y algunos otros más donde se cuenta detalladamente el accionar de estos jugadores en mención en los partidos del presente año en el Torneo BetPlay Dimayor.

Cabe aclarar que Unión Magdalena ya tomó cartas en el asunto, mediante un comunicado reconoció que varios de sus futbolistas están siendo investigados por su presunta participación en apuestas deportivas y ya fueron separados del plantel profesional.

En contexto: 'Nosotros no hemos dado ningún nombre, pero sí recibimos unas denuncias'

Por otro lado, ya se está realizando la investigación correspondiente de la mano de la Fiscalía y la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, donde se indaga sobre los presuntos hechos punibles en los que pudieran haber incurrido jugadores del club y personas ajenas al mismo.

Alberto Garzón, presidente del Unión Magdalena, también se pronunció al respecto del tema. 'Nosotros no tenemos ningún material probatorio para decir que un jugador de nuestro plantel profesional está involucrado directamente en el tema de las apuestas. No tenemos ninguna información de eso. Yo no puedo darle a alguien una responsabilidad si no tengo, al menos, una prueba sumaria de que la persona está con esta conducta inapropiada, de una falta disciplinaria o de un delito', dijo el directivo en su momento a El Heraldo.

Cabe aclarar que las declaraciones del presidente fueron realizadas antes de darse a la luz los testimonios de los jugadores en el canal de YouTube ‘Bahía linda radio’.