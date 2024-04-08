James Rodríguez, el ‘10’ de la selección Colombia sorprendió a los hinchas con unas declaraciones, pues dijo la fecha en la que piensa retirarse del futbol profesional.

El jugador del Sao Paulo siempre reacciona en transmisiones de Twitch sobre los partidos de Atlético Parceros, equipo de la Kings League que preside junto al ‘streamer’ colombiano ‘Pelicanger’.

Durante esta transmisión el cucuteño señaló que su deseo es dejar las canchas después de que se dispute el Mundial de Estados Unidos 2026.

'La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos que quizás sean los últimos tres años', sentenció James.

El jugador tiene un contrato con Sao Paulo hasta mediados de 2025. 'Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento', dijo.

Rodríguez por su parte tendrá 35 años cuando se termine el Mundial de Estados Unidos, edad en la que muchos jugadores deciden poner fin a sus carreras.