Por:  Agencia EFE

La colombiana María Camila Osorio se impuso este sábado por 7-5 y 6-4 a la italiana Sara Errani y jugará la final del Torneo WTA de Bogotá ante la checa Marie Boukzová, que venció 6-4 y 7-6 a la rusa Kamila Rakhimova.

La anfitriona, oriunda de la ciudad de Cúcuta, se impuso a la subcampeona de Roland Garros en 2012 en una hora y 51 minutos de un partido con muchos altibajos.

Justamente en el primer set, la colombiana, de 22 años y número 85 del escalafón WTA, arrancó perdiendo 4-0, pero consiguió remontar gracias a sus buenos saques y sus potentes remates cortados, que complicaron a la italiana.

En el segundo set, Errani, 117 en el ránking mundial, fue la que tuvo que remar contracorriente, pero no fue suficiente para igualar a una colombiana que tuvo más fondo y respondió mejor en un duelo en el que se sintió la carga de partidos disputados esta semana en Bogotá, ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Para llegar a la final, la colombiana dejó en el camino a la alemana Tatjana Maria, bicampeona actual del torneo; a la rumana Anca Todoni, y a la canadiense Marina Stakusic.

El domingo, Osorio buscará su segundo título del torneo tras haber ganado la edición de 2021 al vencer en la final a la eslovena Tamara Zidansek.

Al frente estará Boukzová, favorita al título y número 42 del ránking de la WTA, que sacó adelante un partido difícil para jugar la final del torneo.

En su camino al partido decisivo, la checa eliminó a la alemana Laura Siegemund, a la estadounidense Hailey Baptiste y a la canadiense Rebecca Marino.