El director del Rally Dakar, Etienne Lavigne, reconoció que tiene 'un sueño' para una de las ediciones del futuro: contar con Colombia y Ecuador, dos países que hasta ahora no organizaron esta competición, para un posible recorrido entre Santiago de Chile y Cartagena de Indias.

'Tenemos el sueño de organizar en el futuro, cuando la situación permita organizarlo, un Dakar entre Santiago de Chile y Colombia, por ejemplo llegando a una ciudad como Cartagena, para así atravesar el continente', contó Lavigne a la AFP este miércoles, tras la presentación en París de las líneas maestras de la edición de 2018, que transcurrirá por Perú, Bolivia y Argentina.

'En ese rally con el que sueño tendríamos a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y terminaríamos en Colombia. Es un sueño que tengo como organizador. Un sueño ambicioso, pero si un día tenemos la posibilidad de armar este tipo de rally, yo voy a intentar que se consiga', añadió.

Perú regresa al Rally Dakar en 2018 después de haber formado parte del recorrido en 2012 y 2013.

Argentina seguirá en 2018 y ha sido el único país organizador de forma ininterrumpida en todas las ediciones desde el traslado del Rally Dakar de África a Sudamérica en 2009.

Bolivia, que entró en el rally en 2014, llegará el próximo año a su quinta participación consecutiva.

Chile contó con la prueba en siete ediciones (de 2009 a 2015) y Paraguay en una (2017).

En total son cinco hasta ahora los países sudamericanos por los que ha pasado el Rally Dakar en esta década de competición en el continente.