Por:  AFP Agencia

El director del Rally Dakar, Etienne Lavigne, reconoció que tiene 'un sueño' para una de las ediciones del futuro: contar con Colombia y Ecuador, dos países que hasta ahora no organizaron esta competición, para un posible recorrido entre Santiago de Chile y Cartagena de Indias.

'Tenemos el sueño de organizar en el futuro, cuando la situación permita organizarlo, un Dakar entre Santiago de Chile y Colombia, por ejemplo llegando a una ciudad como Cartagena, para así atravesar el continente', contó Lavigne a la AFP este miércoles, tras la presentación en París de las líneas maestras de la edición de 2018, que transcurrirá por Perú, Bolivia y Argentina.

'En ese rally con el que sueño tendríamos a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador y terminaríamos en Colombia. Es un sueño que tengo como organizador. Un sueño ambicioso, pero si un día tenemos la posibilidad de armar este tipo de rally, yo voy a intentar que se consiga', añadió.

Con drones buscan proteger sitios arqueológicos en Perú durante el Dakar

Perú regresa al Rally Dakar en 2018 después de haber formado parte del recorrido en 2012 y 2013.

Argentina seguirá en 2018 y ha sido el único país organizador de forma ininterrumpida en todas las ediciones desde el traslado del Rally Dakar de África a Sudamérica en 2009.

Bolivia, que entró en el rally en 2014, llegará el próximo año a su quinta participación consecutiva.

Chile contó con la prueba en siete ediciones (de 2009 a 2015) y Paraguay en una (2017).

En total son cinco hasta ahora los países sudamericanos por los que ha pasado el Rally Dakar en esta década de competición en el continente.