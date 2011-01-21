Junior es celoso con su plaza y le cierra la puerta a cualquiera que haga un guiño o una insinuación para jugar en Barranquilla.

Silvia Gette, rectora de la Universidad Autónoma del Caribe y gestora del equipo que tendrá la institución educativa en la Primera B, tendrá que llevarse a sus pupilos a Sabanalarga porque los directivos rojiblancos negaron el aval para hacerlo en la capital del Atlántico.

El presidente de la Dimayor, Ramón Jesurun Franco, y el presidente del Junior, Arturo Char Chaljub, confirmaron la información ayer en el estadio Metropolitano, en medio de la visita de los delegados de la Fifa.

'Junior ya le negó el permiso, Uniautónoma jugará en Sabanalarga', corroboró Jesurun.

La U. había solicitado un permiso a los ‘Tiburones’ y al Barranquilla FC (hermano y hermanito), como exigen los estatutos de la Dimayor, para poder actuar en el estadio Romelio Martínez, pero se encontraron con el no rotundo de los rojiblancos.

'Es una decisión que la Junta definió el año pasado. Personalmente desconozco el proyecto de la Uniautónoma. No sé a qué le apuntan, si estamos haciendo lo mismo,si es una situación pasajera o permanente, no sabemos', declaró Arturo Char.

Gette ha afirmado que la idea es construir su propio estadio en el Polideportivo de la Universidad, pero quería utilizar el Romelio mientras los planes se concretan.