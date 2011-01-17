DRgiraldo.jpg

Colombia estará presente en el Abierto de Australia 2011. El risaraldense Santiago Giraldo y el caleño Alejandro Falla debutarán esta noche en el primer Grand Slam de la temporada ante el portugués Rui Machado (93) y el español Feliciano López (32), respectivamente.

Giraldo ocupa la casilla 64 en el ranking ATP y que viene de disputar la semifinal del Torneo de Auckland en Nueva Zelanda.

Falla se encuentra acomodado en el puesto 106 del escalafón mundial.

El horario exacto de los partidos de los dos tenistas de Colsanitas se conocerá en la madrugada de hoy.