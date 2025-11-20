A medida que el año llega a su fin, la ilusión de compartir vuelve a llenar hogares y corazones. En medio de luces, música y reencuentros, encontrar el obsequio ideal puede ser un desafío.

Este año, la literatura vuelve a posicionarse como una de las alternativas más significativas: un libro no solo entretiene, sino que acompaña, inspira y deja huellas que permanecen mucho después de la celebración.

Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que comercializa libros físicos con entrega en cualquier lugar de Colombia, ha preparado una selección pensada para todos los públicos.

Desde historias que despiertan la imaginación de los niños, hasta lecturas que invitan a la reflexión y al crecimiento personal de adultos y mayores, los libros elegidos prometen llenar de emoción y sentido las fiestas de fin de año.

“Los libros poseen el inmenso poder de entrelazar generaciones. Mientras que algunas obras encienden la curiosidad en los más jóvenes y otras brindan un profundo consuelo a quienes han acumulado más experiencia, regalar un libro en Navidad significa, la oportunidad de un viaje que conduce al descubrimiento de una nueva faceta del propio ser”, destaca Juan Sebastián Niño, Gerente Comercial de Buscalibre para Colombia.

Entre las recomendaciones de Buscalibre para esta temporada, se encuentra la saga de “El corazón del rey” y su precuela “El perfume del rey”, de Karine Bernal Lobo, que combina romance juvenil, poder y emociones humanas en una narración envolvente. Con un estilo elegante y apasionado, la autora logra transportar al lector a un reino cargado de intriga y sentimientos profundos, ideales para quienes buscan una lectura intensa y memorable durante las fiestas.

Para los jóvenes adultos que disfrutan de historias cautivadoras con tintes fantásticos, “Alchemised” de SenLinYu surge como una alternativa imperdible. Con una narrativa envolvente que fusiona fantasía, misterio y sensibilidad, esta novela promete mantener a los lectores atrapados por sus más de mil páginas de principio a fin, convirtiéndose en una excelente opción para regalar a quienes aman sumergirse en mundos imaginarios.

Por su parte, el “Pack del Premio Nobel de Literatura 2025” del escritor húngaro László Krasznahorkai es el obsequio perfecto para los lectores más exigentes. Su obra, recientemente galardonada y reconocida por su estilo lírico y su profundidad filosófica, ofrece una experiencia literaria única. Regalar este conjunto de títulos es ofrecer sabiduría y contemplación: un verdadero tesoro para adultos o amantes de la literatura universal.

En un registro más práctico, “El arte de gastar dinero” de Morgan Housel invita a reflexionar sobre la relación entre nuestras emociones, el dinero y las decisiones que tomamos cada día. Este libro ofrece una mirada clara y humana al mundo de las finanzas personales y la psicología financiera, ideal para quienes desean iniciar el nuevo año con propósito, equilibrio y una mentalidad renovada respecto a su patrimonio.

Los más pequeños también tienen su espacio en esta selección con “Marce y el universo de los colores”, de Marce La Recicladora, una obra que combina ternura, educación ambiental y creatividad. Con un lenguaje cercano y colorido, el libro enseña la importancia de convertirse en un ‘Reciclamor’ y cuidar el planeta mientras celebra la imaginación de los niños. Una propuesta ideal para compartir en familia, despertar la curiosidad y disfrutar del poder de aprender jugando.

“Regalar un libro es mucho más que entregar un objeto: es abrir una ventana a nuevas ideas, emociones y recuerdos. Esta selección está pensada para acompañar los deseos de cada lector, sin importar su edad, porque la lectura sigue siendo el mejor puente entre generaciones”, concluye Juan Sebastián Niño, Gerente Comercial de Buscalibre para Colombia.