Cartagena reúne a más de 40 países comprometidos con la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+, que integran la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition).

El encuentro llega en un momento decisivo: mientras varios Estados avanzan en políticas de igualdad, otros evalúan medidas que amenazan libertades fundamentales y podrían profundizar los riesgos para las personas LGBTIQ+.

La cumbre tiene como propósito fortalecer la acción diplomática de la Coalición y traducirla en mecanismos concretos de implementación, seguimiento y cooperación internacional.

Desde la ERC se destacó que el riesgo de retrocesos globales, así como el aumento de discursos y proyectos de ley restrictivos en distintos países, obliga a que la comunidad internacional refuerce su voz colectiva y actúe con contundencia frente a cualquier intento de limitar derechos ganados.

El encuentro se realiza en Cartagena, una ciudad simbólica para las luchas por la visibilidad y la ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+, pero que también enfrenta desafíos significativos.

Cortesía

De acuerdo con informes recientes de Caribe Afirmativo, el departamento de Bolívar continúa registrando homicidios por prejuicio, violencias institucionales y múltiples formas de discriminación que afectan de manera especial a personas trans, mujeres lesbianas y jóvenes LGBTIQ+.

La organización insistió en que este contexto local demuestra por qué se requieren rutas internacionales claras para prevenir la violencia y garantizar acceso a justicia.

Durante la apertura del encuentro, se subrayó que la cooperación multilateral debe centrarse en medidas efectivas para frenar discursos de odio, blindar normativas de igualdad y asegurar que los compromisos diplomáticos se traduzcan en protección real.

La organización también reiteró que la defensa de los derechos LGBTIQ+ no admite retrocesos y que las preocupaciones globales solo pueden enfrentarse mediante alianzas sólidas entre gobiernos y sociedad civil.