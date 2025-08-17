El BFM – Bogoshorts Film Market, único mercado en Latinoamérica dedicado al cortometraje, abrió oficialmente sus convocatorias para este año.

Con un enfoque en la creación, formación y networking, el mercado busca fortalecer a los diferentes actores del sector audiovisual interesados en formatos cortos.

Las tres convocatorias estarán abiertas desde el 16 de julio hasta el 15 de septiembre de 2025 y los resultados se anunciarán el 24 de octubre en la Cinemateca de Bogotá, durante la tradicional Noche de la Revelación.

In Vitro BFM

Este programa entrega 50.000 dólares en asesorías, equipos y servicios de producción para realizar el primer cortometraje profesional de un equipo conformado por un(a) director(a) y un(a) productor(a) colombianos.

Los proyectos deben tener una duración de entre 7 y 10 minutos, rodarse en Bogotá y pertenecer a los géneros de ficción, documental o experimental. Tras un proceso de selección, cinco finalistas participarán en un pitch presencial durante el festival, donde se definirá el ganador.

Incubadora BFM

Este espacio conecta proyectos de cortometrajes y miniseries web con empresas y profesionales del sector audiovisual. Pueden participar proyectos en cualquier etapa de producción y de cualquier nacionalidad, siempre que cuenten con un equipo de director(a) y productor(a).

Los tres primeros puestos obtendrán acceso directo a espacios internacionales de coproducción:

Primer lugar: Euro Connection 2026 en Clermont-Ferrand (Francia).

Segundo lugar: Emergente Cine Lab en Madrid (España).

Tercer lugar: ECAM Forum en Madrid (España).

Flipbook BFM

Diseñado para impulsar el cine de animación, Flipbook BFM facilita encuentros entre empresas, productores y directores con proyectos de cortometrajes animados. Podrán postularse iniciativas iberoamericanas en cualquier fase de producción que tengan al menos el 20% de financiación asegurada.

Toda la información detallada de las convocatorias y los formularios de inscripción están disponibles en la página oficial y en las redes sociales del festival.