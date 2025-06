‘Agua Salá’, la primera película del director barranquillero Steven Morales Pineda, llega a salas de cine de La Arenosa desde este viernes en la Cinemateca del Caribe, luego de un destacado recorrido por festivales, laboratorios y vitrinas de cine independiente en América y Europa.

Lea Es momento de volver a aprender ‘Cómo entrenar a tu dragón’

Protagonizada por Luis Mario Jiménez y Óscar Salazar, esta ópera prima se sumerge en las profundidades emocionales de Jacobo, un hombre que, tras años de distancia, se reencuentra con el sacerdote que aparentemente abusó de él durante su infancia. Lejos de ofrecer respuestas tajantes, la película se mueve en el terreno de la ambigüedad, donde la memoria, el deseo y el abandono se entrelazan.

“Inspirada en hechos reales y otros que bien podrían serlos”, así inicia Agua Salá. Y esa frase no es casual: Hoy a puertas de los 40, Steven Morales Pineda confiesa que la semilla de esta historia nació al llegar a sus 30 años, cuando sintió la necesidad de revisar su propia historia emocional de abandono y desamor desde la infancia.

Aquí Disney y NBCUniversal presentan primera gran demanda de Hollywood contra una empresa de IA

“Un sacerdote fue mi primer amor y también mi primer desamor”, dice el director. La película no es una denuncia directa, sino una exploración sutil de las formas distorsionadas en que aprendemos a amar y a recordar.

Filmada en Puerto Colombia durante 21 días, la producción fue completamente autofinanciada y realizada con un equipo base de dieciséis personas. Steven Morales asumió la dirección, el guion y parte de la producción, en compañía de su hermana Grace Morales Pineda. Gabriel González Rodríguez participó como coproductor desde Bogotá, apoyando en las etapas de producción y postproducción.

Además Viggo Mortensen firma un western íntimo en ‘Hasta el fin del mundo’

La estética visual fue concebida junto al director de fotografía Andrés Sotomayor, apostando por una “costa fría y verde” que contradice los clichés caribeños y representa el conflicto interior del protagonista. La casa principal fue alquilada tres meses antes y transformada por la directora de arte Lucy Shalom Brugés, junto a la guajira Gaby Egurrola, y con el apoyo de los padres del director, Julio Morales y Sulma Pineda.

El elenco incluye, además, a Brian Aburaad, Jonathan Yerena y Clarissa Cuadros, mientras que el diseño sonoro estuvo a cargo del bogotano Héctor Sánchez, y la música original compuesta e interpretada por Daniel Carvajalino.

También La edición 79 del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026

Cortesía

Un largo recorrido

El guion fue desarrollado entre 2018 y 2020 y ganó el primer puesto en el Encuentro Internacional de Productores del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (2019), obteniendo una beca de desarrollo del Centre National du Cinéma (CNC) de Francia. Luego participó en espacios como el Torino Film Lab Extended (Italia) y Cine Qua Non Lab (México).

En postproducción, fue parte de las secciones de Work in Progress del Festival de Cine de Málaga, donde ganó distribución en España y fue seleccionado por Outsider Pictures como agente de ventas; el Festival de Guadalajara y los BAM Screenings, donde obtuvo apoyo de la empresa Futuro Digital para los procesos de postcolorización.

Más Documental de Netflix explora el desastre del OceanGate

En 2022, ‘Agua Salá’ fue beneficiaria del estímulo de postproducción del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), lo que permitió completar los procesos de mezcla, color y copiado.

“Agua Salá es una película que no juzga, no señala, no da respuestas”, afirma Morales. “Simplemente se pregunta: ¿Qué hacemos con lo que recordamos desde el afecto, incluso si pudo hacernos daño?”.

Lea ‘Blancanieves’ llega este 11 de junio a Disney+ después de su paso por cines

Esta intención atraviesa todo el relato, que se construye desde los silencios, las miradas esquivas y una puesta en escena que invita a leer entre líneas. El resultado es un drama honesto, contenido y profundamente humano.

El director planea continuar desarrollando proyectos íntimos y personales desde su sello ESUNA Casa Audiovisual, con el que espera fortalecer redes de creación colaborativa en el Caribe colombiano y consolidar una voz autoral comprometida con el cine como lenguaje emocional y político.

Aquí La serie de ‘Harry Potter’ sigue revelando su elenco: estos serán Draco Malfoy, Molly y más

Como dice un viejo dicho costeño que Steven Morales Pineda convirtió en lema de su película: “Al mar vamos a soltar las penas”.

Y es que, en Agua Salá, el mar no solo es fondo: es también espejo, herida, consuelo y memoria.

Además Jesse Armstrong debuta como director en ‘Mountainhead’, una sátira oscura sobre los dueños del mundo

Estreno internacional con sello autoral

Agua Salá tuvo su estreno mundial en el 41° Festival Internacional de Cine de Miami (MIFF) en 2024, consolidando su proyección hacia el circuito de festivales de cine de autor. La película, que cuenta con personajes LGBT+ pero no se presenta exclusivamente como una película LGBT+, dialoga con referentes cinematográficos como Happy Together de Wong Kar-wai y Call Me By Your Name, desde una perspectiva propia, cargada de sensibilidad, ambigüedad y denuncia silenciosa.

También ‘El novicio rebelde’: la nueva comedia colombiana que conquista Prime Video