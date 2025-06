En un mundo dominado por hombres, Vivienne Le Coudy no se rinde. Ni cuando el hombre que ama se marcha a la guerra, ni cuando el pueblo queda bajo el control de políticos corruptos y terratenientes abusivos, ni cuando su propia seguridad se ve amenazada. Esa es la premisa central de Hasta el fin del mundo, el segundo largometraje como director de Viggo Mortensen, que se estrena este jueves en salas de cine de Colombia.

Lejos de los clichés del western tradicional, esta película ofrece una visión sensible y crítica de los códigos del Viejo Oeste. No hay vaqueros que disparan al aire ni venganzas heroicas en cámara lenta. Lo que hay es una mujer que decide no ceder su dignidad ante nadie, interpretada con fuerza, ternura y convicción por Vicky Krieps.

“Es una historia de amor poco convencional dentro de un marco familiar, pero con giros sorprendentes, especialmente en el tratamiento del rol femenino”, explica Mortensen, quien además de dirigir, escribió el guion, produjo y actuó en la cinta.

La historia se ambienta en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Vivienne (Krieps), una mujer independiente y de pensamiento libre, inicia una relación con Holger Olsen (Mortensen), un inmigrante danés. La paz dura poco: cuando estalla la guerra, Olsen se une al ejército de la Unión y parte al frente, dejando a Vivienne sola en un pueblo que rápidamente cae bajo el control del alcalde Rudolph Schiller (Danny Huston) y del poderoso ranchero Alfred Jeffries (Garret Dillahunt).

El verdadero peligro, sin embargo, proviene de Weston (Solly McLeod), el violento hijo de Jeffries, quien convierte la vida de Vivienne en una constante amenaza. Pero ella, lejos de resignarse, decide resistir, cuidarse sola, luchar y no permitir que nadie le arrebate su voz.

Aunque ambientada en el siglo XIX, la película conversa con el presente. “Los temas que aborda —el poder, la opresión, la autonomía femenina— siguen siendo urgentes hoy”, asegura Mortensen. En ese sentido, Hasta el fin del mundo es también una declaración política, que actualiza el género del western sin traicionar sus esencias.

Un tributo a las mujeres que resistieron (y resisten)

El personaje de Vivienne Le Coudy tiene una raíz muy personal para Mortensen. El cineasta cuenta que la idea de la historia nació durante la pandemia, cuando recordó una imagen de infancia de su madre, leyendo novelas del Oeste. Esa memoria se transformó en la chispa creativa del guion, y en el alma del personaje central.

“Desde el principio supe que la película tenía que girar en torno a una mujer como Vivienne: valiente, autónoma, capaz de amar sin rendirse ni traicionarse”, cuenta el también protagonista.

Para darle vida a ese personaje, el director escogió a Vicky Krieps, actriz luxemburguesa que se ha ganado el respeto de la crítica internacional por papeles complejos en películas como Phantom Thread, Corsage, Old y Bergman Island. En Hasta el fin del mundo, Krieps confirma por qué es una de las intérpretes más talentosas y versátiles del cine europeo actual.

“Vivienne me inspiró desde el primer momento”, declaró Krieps. “No es una heroína perfecta ni una víctima pasiva: es una mujer real, con dudas, con fuerza, con rabia y con ternura. Fue un regalo interpretarla”.

Una belleza austera y sin artificios

Rodada en los paisajes majestuosos de Durango, México, la película destaca también por su estética sobria, íntima y elegante. Lejos del espectáculo visual recargado, Mortensen apuesta por una narración contenida, guiada por el detalle, los silencios, las miradas.

Con esta película, Mortensen confirma que lo suyo no es una aventura pasajera detrás de cámaras. Tras su debut como director con Falling en 2020 —una historia autobiográfica sobre su relación con su padre, que recibió elogios por su sensibilidad—, ahora vuelve con una cinta más ambiciosa, tanto en forma como en fondo.

Conocido mundialmente por su papel como Aragorn en El Señor de los Anillos, Mortensen ha construido una carrera sólida en películas como Eastern Promises, Captain Fantastic y Green Book, tres títulos por los que fue nominado al Óscar. Pero en Hasta el fin del mundo demuestra que también tiene una voz propia como autor, capaz de contar historias personales con estilo, coraje y profundidad.

“No quería hacer un western más”, dice. “Quería contar una historia que me importara, que me doliera, que dijera algo sobre el mundo. Y también quería hablar del amor, no del amor romántico idealizado, sino del amor verdadero: el que resiste, el que enfrenta, el que no se rinde”.