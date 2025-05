Si creciste viendo a Daniel LaRusso patear a sus miedos en un tatami o si vibraste con las acrobacias de Jackie Chan enseñando kung fu a un joven en apuros, entonces prepárate para un golpe directo a la nostalgia.

Karate Kid: Leyendas no solo une dos mundos separados por décadas y estilos de pelea, sino que los fusiona con una nueva historia capaz de emocionar tanto a los fanáticos de toda la vida como a una nueva generación. Este jueves, la leyenda continúa en las salas de cine de Colombia.

Dirigida por Jonathan Entwistle y protagonizada por Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley y Ming-Na Wen, la película plantea una simple pero poderosa premisa: dos maestros, dos filosofías, un solo árbol que florece con raíces distintas.

“Me emociona tremendamente poder unificar estos mundos”, confiesa el director Entwistle. “Estamos inclinándonos hacia todo lo que abordaban esas cintas de vieja escuela protagonizadas por Jackie Chan; su edición, su humor, la emoción y los aspectos físicos. Pero, sobre todo, esta historia es acerca de la fusión de distintos mundos. Dos ramas, un solo árbol”.

El nuevo elegido

Ben Wang, recordado por American Born Chinese, es Li Fong, un joven prodigio del kung fu que debe mudarse de Beijing a la siempre desafiante Ciudad de Nueva York junto a su madre, la Dra. Fong (Ming-Na Wen). Allí se enfrenta a una realidad áspera, que va desde adaptarse a una nueva cultura hasta enfrentarse con un peligroso campeón local de karate que lo pone a prueba.

Buscando equilibrio y guía, Li encuentra en su tío, el Señor Han (Jackie Chan), y en Daniel LaRusso (Ralph Macchio), el célebre Karate Kid original, los pilares para forjar su propio camino. Juntos, los tres conforman un triángulo de sabiduría, tradición y valentía que reinterpreta el clásico viaje del héroe desde una mirada más multicultural y contemporánea.

Para el joven Wang, que descubrió la saga en 2010 con la versión de Chan y Jaden Smith, el guion tocó fibras muy personales. “Esa cinta transcurre en Beijing, y yo acababa de mudarme de Beijing a Estados Unidos en esas fechas, cuando fue lanzada”, recuerda. “Me conmueve la idea de mudarte a un lugar totalmente nuevo, de tener que recomenzar desde cero y de conocer a la gente que te ayudará en el trayecto. Detrás del kung fu y el karate y todas esas cosas espectaculares, el punto consiste en la búsqueda de tu propio camino, en los esfuerzos realizados para encajar, en el hallazgo de los maestros correctos”.

Jonathan Wenk/Cortesía Sony Pictures (L-R) Jackie Chan and Ben Wang in Columbia Pictures KARATE KID: LEGENDS

Dos leyendas de regreso

Sin duda, uno de los mayores atractivos de Karate Kid: Leyendas es ver por primera vez a Jackie Chan y Ralph Macchio compartiendo pantalla como mentores de un mismo pupilo. La presencia de ambos actores, íconos del cine de artes marciales y del cine juvenil de los años 80 y 90, representa un hito que los fans llevaban años esperando.

“Quise retomar este papel por la sencilla razón de que el público quiere retomar la historia”, explica Jackie Chan, quien retoma su papel del Señor Han. “Habíamos estado buscando una buena historia. La estábamos esperando”.

Macchio, por su parte, no oculta el orgullo de volver a ser Daniel LaRusso: “A lo largo de los años me he dedicado a proteger esta franquicia y este personaje. La evolución de estos personajes, los temas de la cinta original, todo esto ha superado la prueba del tiempo, ganándose la aprobación de una generación tras otra”.

Para Karen Rosenfelt, productora de la cinta, esta alianza creativa es un sueño hecho realidad: “La conjunción de estas dos leyendas va más allá de los sueños de cualquier productor. Lo fresco y particular de esta película es que tanto Han como Daniel LaRusso se han dado a la tarea de entrenar a un chico chino, que habla mandarín. Es una historia acerca de la familia y sobre la posibilidad de recuperar lo verdaderamente importante”.

Jonathan Wenk/Cortesía Sony Pictures Ben Wang in Columbia Pictures KARATE KID: LEGENDS

Una historia que se defiende sola

Aunque se apoya en los cimientos de sus predecesoras, Karate Kid: Leyendas funciona perfectamente como una historia independiente. No hace falta haber visto ninguna de las anteriores para conectar con la lucha emocional y física de su joven protagonista.

El guion, escrito por Rob Lieber, rescata los elementos esenciales de la saga: la búsqueda del equilibrio, la importancia del maestro y el poder transformador del entrenamiento. Pero también se atreve a actualizar el relato, introduciendo temas como la migración, el choque cultural y el sentido de pertenencia.

“Todos deseamos tener a un Han o a un Miyagi en nuestras vidas”, reflexiona Rosenfelt. “¿Ser un paria con un sueño, querer preservar nuestra individualidad y sin embargo pertenecer? Esto es algo con lo que todos podemos identificarnos”.

La película también es visualmente potente, con escenas de pelea coreografiadas con precisión, humor bien colocado y un ritmo narrativo que fluye sin tropiezos. La dirección de fotografía de Justin Brown y la música de Dominic Lewis acompañan a la perfección este relato de redención y superación.

Jonathan Wenk/Cortesía Sony Pictures (L-R) Jackie Chan and Ben Wang in Columbia Pictures KARATE KID: LEGENDS

La leyenda continúa

Karate Kid: Leyendas es más que una película de artes marciales. Es una carta de amor al legado de The Karate Kid, un puente entre generaciones y una muestra de que, cuando se combinan la tradición, el respeto y la pasión, las historias pueden renacer con más fuerza que nunca.

Y, como bien dijo el director Jonathan Entwistle: “Este es un nuevo comienzo. Pero con raíces profundas. El árbol de Karate Kid sigue creciendo”.

Este jueves, prepárate para aplaudir, emocionarte y, por supuesto, recordar que en la vida, como en el tatami, lo importante no es solo pelear… es encontrar tu camino. ¿Estás listo para el desafío?