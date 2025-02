Por primera vez se realizó en Baranoa la elección y coronación de los Reyes y Reinas del Carnaval de la Persona Mayor 2025 a cargo de la Alcaldía municipal.

La noche de celebración reunió 15 participantes entre hombres y mujeres, quienes con entusiasmo y alegría representaron a diferentes sectores del municipio y de los corregimientos.

Este evento, que se enmarca en la estrategia ‘Más Bienestar’ liderada por la gestora social de Baranoa, Julia Durán Rada, reafirma el compromiso de la administración municipal con la integración y el bienestar de las personas mayores.

La emoción se apoderó de las calles del municipio con un desfile inaugural, en el que las candidatas y candidatos de diferentes sectores y de los corregimientos recorrieron el boulevard de la calle 17 acompañados de comparsas, música y el caluroso respaldo de la comunidad.

El recorrido llegó a la plaza central, allí se dispuso de una tarima denominada “Verbena de Antaño” en la que se inició la apertura artística, a cargo de la profesora Zoraida Escobar, con el apoyo de la fundación Barrio Arte.

Posteriormente, los participantes presentaron su prueba de talento ante el jurado calificador y el público asistente que ovacionó cada muestra consistente en baile, canto y poesía, entre otras muestras.

Cortesía El evento contó con un gran desfile.

“El Reinado Popular de la Persona Mayor es una muestra del amor, el respeto y la admiración que sentimos por nuestros adultos mayores. Ver la alegría y el entusiasmo con el que participaron nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir generando espacios donde sean protagonistas”, expresó el alcalde municipal, Edinson Palma.

Este reinado desde sus inicios tuvo el apoyo incondicional de la gestora social de Baranoa, Julia Durán, quien manifestó que los adultos mayores han dado una lección de alegría, pasión y amor por las tradiciones.

“Me siento profundamente orgullosa de cada uno de los participantes, de su energía, de su entusiasmo y del compromiso con el que asumieron este hermoso reto. Este reinado no solo ha sido una competencia, es un espacio de reencuentro, de unión familiar y de reconocimiento de quienes han construido nuestra historia”, manifestó con alegría Durán.

La elección

La escogencia de los nuevos Reyes del Carnaval de la Persona Mayor, estuvo a cargo de la secretaria de Salud municipal, Viviana Nieto, el licenciado y escritor Alberto Sarmiento y el hacedor cultural, Julio José Otero, quienes tuvieron en cuenta algunos parámetros como la prueba de talento, la alegría, presentación personal y creatividad.

Finalmente, el jurado escogió a Aura Ripoll de Flores, del barrio Piñique como Reina de la Persona Mayor del Carnaval y como Rey Momo, Aníbal de la Hoz de 85 años del corregimiento de Pital de Megua.

“Es una emoción, a esta altura de mi vida con 82 años para obtener una corona que gané por el talento que Dios me regaló, me comprometo a continuar apoyando a mis compañeros de la persona mayor y ojalá sigan mi ejemplo, yo llevo 35 años participando del carnaval, fiesta que me encanta”, expresó.

La nueva reina es madre de 6 hijos, quienes le brindaron todo su apoyo desde el momento en que se inscribió.

El Rey Momo del Carnaval de la Persona Mayor, Aníbal de la Hoz, es un campesino de Pital de Megua, amante del carnaval y se mostró emocionado al obtener este título. “Mientras tenga vida se goza y le pedí a Dios que me diera esa oportunidad”, dijo de la Hoz.

La virreina fue la representante del barrio Santa Elena, Manuela Silvera, quien dijo sentirse feliz. “era un sueño que tenía desde niña de ser reina y lo logré ahora en esta etapa de mi vida como adulta mayor con 68 años”, manifestó.

El título de virrey fue para Humberto Bolívar del barrio Villa Dilia y como mejor comitiva el barrio Villa Clara que en todo momento animaron con pitos, banderas, pancartas y espuma.

Los cuatro finalistas recibieron premiación en efectivo que fue entregado por la gestora social, Julia Durán.

El acto de elección y coronación tuvo el acompañamiento de la Reina del Carnaval de Baranoa, Stephany Venegas y los Reyes del Carnaval Educativo e Infantil, Juan Pablo Morato y Danna Camargo.

Este primer reinado tuvo como propósito la integración ciudadana y fortalecer los lazos comunitarios, brindando a los distintos barrios y corregimientos un espacio de sana convivencia.

A través de esta iniciativa se resalta también el valor de la tradición y fomentar el respeto y la inclusión de las personas mayores, al reafirmar el compromiso de la administración municipal con su bienestar y participación activa en la vida cultural de Baranoa.