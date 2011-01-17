Internet

San Salvador recibió el sábado el título de Capital Iberoamericana de la Cultura 2011 con lo que presentará una programación de actividades artísticas y culturales.

La entrega del titulo la realizó el presidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón en el monumento a El Salvador del Mundo de la capital salvadoreña.

El alcalde de San Salvador Norman Quijano dijo que 'este es un día muy importante tanto para los capitalinos como para el pueblo salvadoreño, porque por primera vez recibimos este título el cual nos permitirá proyectar todo lo positivo de esta nación al mundo, a través de nuestra cultura, costumbres y tradiciones'.

Al recibir este título, San Salvador presentará durante todo el año una programación completa de actividades artísticas y culturales a desarrollarse en diferentes escenarios de la capital y se ofrecerá a los visitantes nacionales y extranjeros diversión, entretenimiento y la oportunidad para conocer los sitios históricos. AP