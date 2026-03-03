La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Resolución 1639 mediante la cual habilita al Aeropuerto Los Garzones, de la ciudad de Montería, como internacional para efectos aduaneros.

Con esta decisión, el terminal aéreo del departamento queda autorizado para operar formalmente procesos aduaneros asociados a vuelos internacionales de pasajeros y carga, fortaleciendo la conectividad de Córdoba y su inserción en dinámicas globales de turismo, comercio e inversión.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, celebró la noticia y destacó su relevancia estratégica para la región.

“Acabamos de recibir la resolución de la DIAN que habilita el Aeropuerto Los Garzones como aeropuerto internacional para efectos aduaneros. Esta decisión confirma que nuestra infraestructura cumple con los requisitos técnicos, operativos y de control exigidos para la operación internacional de pasajeros y mercancías. Seguimos trabajando para que el turismo en Córdoba y la región continúe creciendo, como lo ha hecho en los últimos años”.

Esta habilitación representa un paso fundamental para el desarrollo regional, al facilitar operaciones de comercio exterior, atraer nuevas rutas internacionales y potenciar el turismo como motor de reactivación económica, especialmente en un contexto de emergencia que exige acelerar oportunidades de crecimiento y generación de ingresos.

En el mes de noviembre, Migración Colombia expidió la resolución 4003 de 2025, mediante la cual se creó oficialmente el Puesto de Control Migratorio en la terminal aérea.

En línea con esa visión de internacionalización, el mandatario recordó que en el mes de enero sostuvo un encuentro con el alcalde de Ciudad de Panamá, y que ha venido adelantando gestiones con aerolíneas para que, muy pronto Córdoba cuente con una ruta internacional que permita conectarse de manera directa con otros países.