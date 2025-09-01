Cemento País fue reconocida por la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) gracias a su compromiso con el fortalecimiento del sector de la construcción en la Región Caribe. La compañía se destacó por impulsar un modelo de industria responsable y coherente, orientado a la excelencia y la sostenibilidad.

Durante el acto, el gerente comercial de Cemento País, Carlos Espinosa Osorio, expresó su gratitud por la distinción y resaltó la figura del ingeniero Dionisio Barrios, a quien calificó como “un verdadero ícono académico en la ingeniería civil en Bolívar”.

La compañía viene participando activamente en eventos de gran trascendencia para el sector, como la conmemoración de los 75 años de la SIAB, consolidándose como un actor clave en el desarrollo de la construcción en la región.

La SIAB, bajo el liderazgo de su presidente, el ingeniero Luis Puello Chamié, ha desempeñado un papel fundamental en el avance de proyectos de infraestructura y en la formación académica de nuevas generaciones de profesionales, reafirmando su rol como motor del progreso en Bolívar.