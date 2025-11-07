Barranquilla fue la primera ciudad de Colombia en recibir el lanzamiento a nivel nacional del nuevo Audi Q5 Sportback, una primicia que marca un hito para los cuatro aros. En el marco del Autofest 2025, la feria automotriz más importante de la ciudad, Audi Colombia y su aliado Autoberlín presentaron oficialmente la nueva generación de uno de los SUV más reconocidos del portafolio premium.

“La marca está aquí en Barranquilla y queremos potencializar la región. Es la primera vez que lanzamos un modelo en una ciudad fuera de Bogotá o Medellín, y eso demuestra la importancia que tiene el Caribe para nosotros”, destacó Margarita Quintana, gerente de Audi Colombia.

El evento, que reunió a los principales concesionarios y marcas del país, fue el escenario elegido por la compañía para reforzar su presencia en la Costa y acercar la experiencia Audi a nuevos públicos. “Estamos fortaleciendo nuestra relación con Autoberlín y queremos que los barranquilleros vivan de primera mano lo que significa manejar un Audi. La ciudad tiene un público avanzado, que aprecia la tecnología, el diseño y la exclusividad”, añadió Quintana.

Un SUV que marca evolución

El Q5 Sportback llega con un diseño completamente renovado, más deportivo y sofisticado. La nueva generación incorpora por primera vez en Colombia una motorización Mild Hybrid Plus (MHEV+), que combina el desempeño de un motor 2.0 TFSI con una unidad eléctrica auxiliar que reduce el consumo y mejora la aceleración.

“Es un paso intermedio hacia la electrificación total. El sistema MHEV+ representa una evolución en eficiencia y sostenibilidad, sin sacrificar la potencia ni el placer de conducir”, explicó Nelson Avellaneda, gerente de producto de Audi Colombia.

Pedro Mogollón, gerente de Autoberlín Y Margarita Quintana, gerente de Audi Colombia.

El modelo, ensamblado en la planta de San José Chiapa, México, cuenta con tracción quattro ultra, suspensión deportiva S, y una serie de innovaciones tecnológicas como el Audi Virtual Cockpit Plus, pantallas táctiles panorámicas y, por primera vez, una pantalla exclusiva para el copiloto.

“Este Q5 tiene un interior totalmente rediseñado, con materiales premium, nuevas firmas lumínicas OLED y un nivel de personalización que refuerza el ADN de Audi: deportividad, elegancia y tecnología”, explicó Avellaneda.

Autoberlín, aliado estratégico en el Caribe

El lanzamiento también destacó la labor de Autoberlín, concesionario oficial de Audi en Barranquilla desde 2018, cuya infraestructura y servicio postventa han sido determinantes en el crecimiento de la marca en la región.

“Nuestro taller es el segundo más grande del país y una de las razones del éxito de Audi en Barranquilla”, señaló Pedro Mogollón, gerente de Autoberlín. “El público barranquillero valora la calidad, el diseño y el respaldo, y esa combinación ha sido clave para el posicionamiento que tenemos hoy”.

Durante el Autofest, Audi presentó además otros modelos emblemáticos de su portafolio, como el RS3 Sedán, el Q7 y el Q8, reforzando su liderazgo en el segmento premium.

El futuro de Audi en Colombia

Con una meta de más de diez lanzamientos para 2025, Audi Colombia continúa su proceso de renovación y expansión. El Q5 Sportback inaugura una nueva etapa de la marca, enfocada en sostenibilidad, innovación y cercanía con las regiones.

“Audi no solo está en Bogotá o Medellín. Hoy también está en Barranquilla, apostándole a un mercado que crece y se transforma. Este lanzamiento es una muestra de esa visión”, concluyó Margarita Quintana.