Aunque luce muy claro que el país economizaría mucho dinero y muchos problemas si lo hicieran, ninguno de los candidatos que figuran en las encuestas como rezagados va a renunciar ahora. Todos esgrimen su argumento para no apartarse. Fajardo alega que trabaja en una “operación remontada” que lo dejará por encima de Fico, muy cerca de Petro, nunca aceptará que su época pasó y que no habrá remontada. Rodolfo Hernández sostiene que al sacudir su enfoque regional será nacionalmente reconocido su mensaje, el cual tiene gran acogida, y que dará una sorpresa. Y así. Unos se escudan en lo firme de sus seguidores, otros en lo significativo de sus sectores de participación, en fin, el único que tiene una válida excusa es Gómez, que sería inconcebible que el Partido Conservador, así sea en el ajeno cuerpo de Salvación Nacional, no se presente a los comicios con candidato propio, aunque ya se demostró que cohesión y disciplina goda no hay, acuérdense de la baja votación de Barguil.

¿Renunciar? Además de que por aquí no se conjuga ese verbo (para muestra la desfachatez del malandro y desvergonzado registrador) y los egos son gigantescos, hay razones muy fuertes para quedarse, aunque ninguna sea patriótica: se trata simplemente de los billetes, todos esperando la platica de la reposición de votos, se enculebraron con los bancos y otros compromisos, así que ahí seguirán y no habrá claridad aún si Vargas Lleras negocia puestos y prebendas, ni si Gaviria (quien sabe bien que el liberalismo esperará su jugosa movida) acuerde su cuota burocrática. Fico los necesita, pero no ahora, sino en el Congreso, para gobernar, así que seguirá tendiendo puentes.

Petro está desesperado, flota en arenas movedizas, mientras más se mueve más se hunde, agrede al gobierno mostrando lo de Putumayo como un ataque a un grupo de monaguillos, se aferra a Santos, su esquivo promotor, mientras su gente anda embarrándola peor que él; sabe que, a punta de opinión, perderá en primera vuelta y que Fico ganador ha pegado tanto que a los candidatos rezagados por ahora no los necesita.

Coletilla regional: Registró la prensa que finalmente y en buena hora la autoridad ambiental nacional, atendiendo un (para variar) demorado y complicado fallo expedido por la Corte en 2017, culminó los ultraminuciosos estudios exigidos y avaló un desvío de 700 metros del Arroyo Bruno, proyecto que, por la imprescindible circunstancia de las operaciones sucesivas, tenía atrancada buena parte de la producción de carbón de Cerrejón. ¡Cinco años! para dar vía libre a una pequeña obra en un arroyo que, como su condición lo indica, solo transporta agua durante la época de lluvias que, sabemos, por allá en La Guajira son escasas. La inherente disminución de una explotación que significa billete, empleo y desarrollo a una región desfavorecida, puso en riesgo la continuidad de una exportación equivalente al 50 % del PIB guajiro. Pero ni a los ambientalistas ni a la Corte les importa nada. Fíjense que aún está atollado el tan necesario fracking.

