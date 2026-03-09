La democracia también depende de usted.

Seamos honestos: ¿Cuántas veces hemos compartido una publicación política en redes sociales sin verificarla primero? ¿Cuántas veces hemos reaccionado con indignación o entusiasmo inmediato ante un titular impactante, sin detenernos a revisar si tenía sustento?

No es una crítica. Es una realidad que nos toca a todos.

Vivimos en una época en la que la información nos llega en segundos, pero el análisis exige tiempo. Y el problema es que las redes sociales no están diseñadas para premiar la reflexión, sino la reacción. Lo que genera rabia, miedo o euforia viaja más rápido que lo que exige lectura cuidadosa. Así, casi sin darnos cuenta, vamos formando opiniones a partir de mensajes que muchas veces no han sido verificados.

Cuando esto ocurre de manera masiva, la democracia se resiente.

En Colombia, por ejemplo, circulan constantemente afirmaciones categóricas sobre la financiación de campañas políticas. Se habla de supuestos manejos ocultos, de dineros sin control, de reembolsos automáticos. Pero pocos ciudadanos conocen cómo funciona realmente el sistema.

El único organismo autorizado para reconocer y reembolsar gastos electorales es el Consejo Nacional Electoral. Y no lo hace de manera discrecional ni ilimitada: solo reconoce el valor real de gastos debidamente soportados y dentro de los topes establecidos por la ley.

Además, cada campaña debe registrar todos sus ingresos y egresos en la plataforma oficial Cuentas Claras. Esto significa que los movimientos financieros no pueden manejarse por fuera de un sistema de reporte formal. Cada campaña tiene una única cuenta bancaria autorizada; todas las donaciones deben estar plenamente identificadas; y cada gasto debe estar respaldado con facturación válida conforme a las normas tributarias.

El gerente y el candidato no son figuras simbólicas: asumen responsabilidades jurídicas directas. Cualquier irregularidad puede derivar en sanciones económicas severas e incluso consecuencias penales.

¿Es perfecto el sistema? No. Ningún sistema humano lo es. Siempre habrá espacio para mejorar los controles, fortalecer la supervisión y aumentar la transparencia. Pero una cosa es exigir mejoras y otra muy distinta es repetir afirmaciones que desconocen cómo funcionan las reglas.

Aquí es donde la responsabilidad deja de ser abstracta y se vuelve personal.

Porque la desinformación no siempre nace de la mala intención. Muchas veces surge de la prisa. De la identificación política. De la confianza en quien nos envió el mensaje. De la sensación de que “todo el mundo lo está diciendo”. Y así, sin querer, nos convertimos en eslabones de una cadena que amplifica narrativas sin sustento.

La emoción es poderosa. Nos moviliza, nos conecta y nos da sentido de pertenencia. Pero cuando sustituye por completo al análisis, termina debilitando el debate público. Una democracia fuerte no necesita ciudadanos que repitan consignas; necesita ciudadanos que piensen, que contrasten, que pregunten.

Defender la democracia no significa apoyar ciegamente a ningún candidato ni silenciar críticas. Significa exigir evidencia. Significa comprender cómo funcionan las instituciones antes de concluir que todo está diseñado para engañarnos. Significa hacer una pausa antes de compartir.

Preguntarse:

¿De dónde sale esta información?

¿Está respaldada por datos verificables?

¿Entiendo el marco legal sobre el que estoy opinando?

Esa pausa, que parece pequeña, es un acto de responsabilidad democrática.

Porque la democracia no se destruye de un día para otro ni exclusivamente desde el poder. Se debilita cuando los ciudadanos dejamos de ejercer el pensamiento crítico. Cuando la emoción manipulada reemplaza a la razón. Cuando preferimos la indignación inmediata a la verificación paciente.

En un entorno digital saturado de mensajes diseñados para provocar reacción, pensar se convierte casi en un acto de resistencia.

La democracia colombiana, con todas sus imperfecciones, depende no solo de sus instituciones, sino de la calidad del juicio de sus ciudadanos. Depende de usted. Depende de mí.

La próxima vez que una publicación lo haga reaccionar con intensidad, haga una pausa. Lea más allá del titular. Busque otra fuente. Pregunte. Contraste. Ese pequeño ejercicio puede parecer insignificante, pero multiplicado por millones de ciudadanos marca la diferencia entre una democracia frágil y una democracia madura.

Al final, la pregunta no es qué tan fuerte es el sistema. La pregunta es qué tan fuerte es nuestro criterio.

La democracia también depende de usted.

