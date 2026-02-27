Enemigo No 1, en regiones donde característicamente existen condiciones ambientales para la diseminación del dengue. Altura, Investigaciones han demostrado que puede encontrarse incluso a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, épocas de lluvias con zonas de aguas estancadas, o utilización de aguas que permiten la multiplicación de las larvas. Abundancia de mosquitos. Presencia del virus, movilización constante y ocasional de persona, migraciones y otros.

Aparición de otras infecciones virales con características clínicas similares, malestar general, dolor de cabeza, dolores en los huesos, brote, presencia de lesiones en la piel, morados o sangrado fácil. Dificil de diferenciar si no existen pruebas confirmatorias, ni de anticuerpos por su baja disponibilidad en laboratorios y escaso personal entrenado para la atención y manejo de casos. Estudios epidemiológicos que demuestran la presencia del virus del dengue en forma permanente, con picos en meses del año con mayor proliferación. Situación de viviendas con manejo de aguas en conservación para subsistencia, depósitos permanentes como llantas, elementos de vidrio, sanitarios etc. Bajo nivel de educación de los habitantes y atención medica demorada, principalmente, en zonas remotas con poblaciones de alto riesgo de muerte, en niños, embarazadas, y de la tercera edad. Además, en pacientes con defensas bajas, como aquellos con Cáncer, Vih, diabéticos, en quimioterapia, inmunosupresores etc.

Se necesita, formación, general y especializada, en instituciones asistenciales y educativas de salud, con carácter obligatorio, para aumentar las posibilidades de mejor atención de pacientes, de forma inmediata y una distinción de los casos más graves o de alto riesgo de complicaciones. Atención urgente de la dotación de agua y utilización de recipientes cerrados para su conservación. Lavado de recipiente y cambio de agua para uso permanente.

Qdenga, una vacuna que se ha confirmado que induce una respuesta inmunitaria robusta y segura, contra los cuatro serotipos del dengue, tiene eficacia demostrada en la reducción de casos y hospitalizaciones. La investigación sigue activa para evaluar inmunidad a largo plazo y efectividad en diferentes contextos epidemiológicos. La evidencia acumulada permitió que Qdenga, fuera aprobada en varios países de América Latina y Europa. Los estudios han mostrado un perfil de seguridad aceptable, con efectos secundarios, similares a otras vacunas vivas atenuadas (fiebre leve, dolor en el sitio de inyección, cefalea). En Colombia, se integró al esquema nacional de vacunación en 2026, inicialmente para niños de 9 años en zonas endémicas.

Todos, debemos estar alertas para presentaciones de cuadros febriles con la posibilidad de dengue, sobre todo, en poblaciones en donde se presentan más complicaciones. El aislamiento disminuye los contagios y debe hacerse con toldillos, al menos durante 7 a 15 días. .

El dengue, requiere una respuesta llamada “Una Salud” en la que se incluyen el medio ambiente y los animales, en este caso, los mosquitos. Permanecerá entre nosotros con mayor afectación en poblaciones con bajos recursos y atención tardía. La vigilancia y el cumplimiento de las normas emitidas por las instituciones oficiales son de cumplimiento voluntario y obligatorio. La responsabilidad para su control y eliminación es de todos.