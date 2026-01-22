Pareciera faltar poco para que termine la horrible noche del desgobierno de Petro y sus propósitos destructivos. Pero no. Seis meses son mucho tiempo, es todavía demasiado el daño que pueden hacer. En salud, por ejemplo, un ideologizado ministro resentido y detestable actúa con sevicia, transpira sus odios, y no descansará hasta acabar con el sistema. En seguridad, ni hablar. Todos los días asesinan a nuestros soldados héroes de la patria, o los secuestran, sin que ocurra nada distinto a un sentido pésame o una amenaza de acción estatal. Y la oposición, bien, gracias.

Cepeda el malo será peor que Petro. Obvio que las elecciones presidenciales son de gran importancia. Pero sin olvidar lo decisivas que son las regionales y, claro, las parlamentarias, pues de su resultado depende la capacidad operativa del ejecutivo. Ojalá el país no se equivoque y elija bien, necesitamos alguien firme y sólido como Abelardo De la Espriella, quien con su mensaje ha demostrado que sería el conductor ideal puesto que representa fielmente a la Colombia que necesitamos. Pero el presidente necesita equipo parlamentario que lo apoye y respalde tanto en sus iniciativas, como en el rechazo a las barbaridades que sólo quieren destruir al costo que sea.

Por ello las regiones deben actuar en concordancia con las necesidades del país, y aquí en el Atlántico la gente saber escoger para mantener la vanguardia que Álex ha marcado. Álex no puede participar en política, pero su ejemplo está vigente, y nos marca derrotero. Nacionalmente somos el estandarte de Cambio Radical, y seguro que su indiscutible líder regional Fuad Char sabrá mover las fichas para mantener la supremacía local tanto en Senado como en Cámara.

Los egos de los del uno por ciento se han dejado seducir y llegado a proponer una consulta entre perdedores, rebatiña dizque para lograr una improbable unidad. Nadie la debe atender, porque es una trampa santista: Cualquier resultado anti petrista, que se supone amplio, otorgaría a los derrotables una votación con la que no cuentan y, claro, cualquiera que sea el guarismo individual les sobre estimularía los egos y se sentirían elegibles, aunque su puntaje les muestre que nunca subirán. Hay que ignorar tal consulta para, en su momento, votar por Abelardo, el único que se muestra viable.

Coletilla: En medio de tantos desastres en la salud, bueno que la Clínica Centro haya en 2025 obtenido el reconocimiento internacional de World Best Hospitals. Felicitaciones a los artífices del merecido logro.

