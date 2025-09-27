Escuchar es el reto de los mejores líderes. Quien no presta atención a la opinión, las solicitudes, las necesidades o la conversación propuesta, está demostrando desinterés por su equipo o las personas con las que desarrolla algún tipo de actividad. En la era de las redes sociales existe un déficit de afecto tan grande que se pretende sustituir el valor de los consejos por seguidores o muchos me gusta.

Quien oye demuestra ser considerado con quien habla. Puede sentir sus emociones y aportar compañía, consejo o cualquier forma de ayuda. Atender es el primer paso para servir. Si decides acompañar, ofrece lo mejor de ti y en algún momento tu vocación encontrará la inspiración necesaria para crear mejores escenarios y vivir como se desea.

Si todo va mal es el momento de la reflexión. No hay espacios para insistir en lo que no provoca resultados favorables, si el objetivo es revertir la situación. El cambio es posible por la determinación requerida para intentar recuperar la forma original que se ha distorsionado por circunstancias que no favorecen a nadie. ¿Crees que la gente cambia? ¿Eras igual antes? ¿Qué puede provocar lo que quieres?

La sicología aporta herramientas que facilitan la comprensión del ser, desde el plano cognitivo, conductual, emocional y espiritual. El enfoque de la ciencia social que revela las dimensiones de las personas tiene tantas posibilidades de aproximación, como el número de intérpretes que le estudian.

Reversible es todo lo que puede recuperar al máximo su versión original, establecer varias perspectivas y mostrar su utilidad de varios ángulos o posturas. Es una habilidad esencial del ser para comprenderse a sí mismo y sostener relaciones sólidas. Una vez que decidas mostrar lo mejor de ti, ofrecerás al interlocutor el poder de la multiperspectiva. Esa es una llave poderosa del lenguaje que debe evitar causar confusión.

La sicología reversible es la amplitud del desarrollo emocional, espiritual, cognitivo y mental potenciadora de las habilidades comunicativas, asociativas e inspiradoras de relaciones productivas y estimulantes reparando la condición ideal de las personas, las sociedades y las instituciones. Es el equilibrio soñado entre el deseo y la realidad. La fuente natural del cuerpo potenciando su capacidad desde el alma. El reparador de contactos alterados por malos entendidos.

