Aquí no. Pero en el mundo pasa de todo. Por ejemplo, quedó totalmente desvirtuada la idea que la religión católica andaba de capa caída: El mundo entero estuvo pendiente de la elección del nuevo Papa, todos los medios siguieron el evento, la religión está más vigente que nunca, y su influencia global quedó más que demostrada. Además, León XIV estuvo muy bien acogido por todos, pues no pertenece a ninguna de las tendencias esperadas, ni muy liberal ni muy ortodoxo, así que hay expectativa de su gestión en su relación con la iglesia china, y también con Trump: El Papa es gringo, así que el tema migratorio y otros asuntos se resolverán favorable y fácilmente. Trump está en lo que está, y se encamina hacia lo que a todos conviene.

¡Claro que por fuera pasa! Sin negociar nada con nadie, Trump llevó a cabo la sorpresiva liberación de todos los rehenes que Maduro tenía secuestrados en la embajada argentina, entre ellos la propia madre de María Corina Machado. Y de paso, la milimétrica operación de rescate dejó como un zapato a las fuerzas venezolanas, que se enteraron por los medios. Es una notificación tanto a Maduro, ya está que pide pista para dejar el poder, como a nuestro orate presidente, que debe pisar suave, no se puede pasar de piña porque le cae la CIA, Mossad, y similares, y terminaría encanado, pues las ayudas externas no le jalarían a apoyarlo, como no le jalaron a apoyar a Maduro.

Donde no pasa nada es aquí. El gobierno monta Consejos de seguridad, rechazos verbales, estériles anuncios de operativos para no repetición, imputaciones a granel, conmociones y decretos que nada solucionan; con o sin ellos todo igual, no pasa nada. Mientras, dirigentes y gremios siguen criticando a Petro con memes y mensajes aterrados: “Esto es muy grave, el plan pistola es inaudito, lo de Ecopetrol es inaceptable, el secuestro de uniformados es insólito, la corrupción está desbordada”, todo terrible pero nadie hace nada, y todo sigue igual, no pasa nada, puro bla blá y nada que aparece la figura que liderará la reacción. Mientras, (cuando esto se escribe aún no hay resultado) Petro sigue con la consulta popular, no le importa el costo, espera aprobación del senado, comprar congresistas fácil, ya los liberales tienen cuota, la U y demás están en venta, los únicos serios y firmes son el uribismo, Cambio Radical y algunos godos que le marchen a Fincho Cepeda: Van a aprobar la consulta. Discutimos porque lo nuestro es discutir, aunque nada pase. Lo cierto es que si se aprueba, no pasa nada, y si se rechaza, tampoco pasa nada.

rzabarainm@hotmail.com