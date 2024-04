No se está preparando un proyecto de constituyente por decreto: minjusticia

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, negó que el Gobierno aliste un decreto de emergencia para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

El jefe de la cartera del derecho aseveró: “Tengo que ser enfático: es mentira que el Gobierno Nacional esté preparando un proyecto o que me hayan encargado a mí presentar un proyecto de convocatoria de una constituyente por decreto”.

Y agregó Osuna que no se alista desde el Ejecutivo "ninguna constituyente por decreto, ni cosa que le parezca. Todo esto ha sido transparente, los discursos, las propuestas del presidente están sobre la mesa, están en la discusión pública y no hay nada más que eso. (...) No se dejen engañar, no es cierto que estemos dejando los causes de la legalidad, de la institucionalidad y de la democracia. Esos son bulos, o sea, son mentiras”.

Esto luego de que el exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, denunciara que el Gobierno prepara un decreto de emergencia para convocar la constituyente.

“Yo creo que lo que está pensando este Gobierno es no respetar la Constitución y expedir un decreto de emergencia, violando la Constitución y convocando su propia constituyente. Ese es el camino más peligroso”, dijo el opositor en medio de un foro sobre salud de la Fundación Carlos Lleras Restrepo.

Añadió al respecto que hay "muchos rumores, de hecho, el presidente Gustavo Petro se ha referido a la constituyente, el ministro de Salud también lo hizo en el Congreso, y el ministro Osuna, en su cartera de Justicia, anda trabajando en ese tema, en la preparación del decreto y en la forma en que se van a presentar ante la opinión pública”.