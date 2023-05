Mejorar salarios, propuesta de Petro para acabar servicio militar obligatorio

Durante casi una hora Petro le habló a la cúpula militar y a los asistentes al evento sobre los nuevos retos que hoy deben enfrentar las Fuerzas Militares del país. Habló la consolidación de una sola Colombia, de la que dijo: “No hemos sido capaces de configurar una nación que se llame Colombia”.

El Presidente de nuevo expresó su deseo de que no haya servicio militar obligatorio. “La gente que se arriesga debe tener un tratamiento especial, yo he sido partidario de que no haya servicio militar obligatorio”, dijo.

Con esto, el mandatario una vez más reitera su propuesta de campaña de acabar de una vez por todas con la obligatoriedad del servicio. Al tiempo, fue enfático en decir que esto no se logrará sin un “estímulo (…) para que puedan desarrollar una existencia vital de ingresar al Ejército”.