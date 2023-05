Ministros de Defensa, Padrino y Velásquez se reúnen este jueves en Venezuela

La Silla Vacía pudo conocer que Velásquez será quien reciba las tres embarcaciones artilladas que hoy están en poder de las Fuerzas Militares venezolanas, aunque ni el Ministerio de Defensa ni el mismo ministro han confirmado dicho encuentro.

Las lanchas –motivo de la visita- reposan en Venezuela luego de que “el centinela encargado de la seguridad de los botes se percata que, por efectos de una fuerte corriente, las embarcaciones son arrastradas por el río”, según informó en 2020 –fecha de la pérdida- la Armada a través de un comunicado.

Y debido a las nulas relaciones diplomáticas que tenía el expresidente Iván Duque con Maduro por la época, las embarcaciones no fueron “repatriadas” al no ser reclamadas por el exmandatario y al no ser cedidas por el régimen de su homólogo venezolano.