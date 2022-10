“Estoy listo para tener una conversación con usted”: Mancuso a Petro

“Yo debo decirle con mucho respeto que toda mi actuación desde que lideré la negociación con el Estado colombiano para la desmovilización de las Autodefensas ha sido con la verdad por delante, no tengo rabo de paja, ni mucho menos estoy persiguiendo propiedades; no tengo miedo alguno, lo que he tenido que decir lo he dicho a costa de mi seguridad y la de mi familia, y como cuenta de cobro vea usted dónde estoy y las retaliaciones, venganzas y persecuciones de las que hemos sido objeto. Por consiguiente, no tengo impedimento alguno para asumir las tareas que correspondan en el objetivo compartido de lograr la paz total para Colombia”, agregó.

Sobre el primer acto de entrega de tierras realizado por el Gobierno actual, Mancuso dijo que este hecho tiene “un significado mayúsculo”.

“No solo por el hecho de que sea en el departamento de Córdoba, azotado por tantas violencias, sino por el hecho de constatar que, tantos años después de haber dejado las armas, siguen muchos temas inconclusos que son el resultado directo de varios factores que quedaron pendientes o fueron incumplidos en nuestra negociación y posteriores a la desmovilización”.

“Este hecho demuestra que el Estado no fue competente a la hora de recibir y entregar las tierras y otros bienes y activos que estuvieron en manos de las Autodefensas. Todo indica, a la luz de lo que se va revelando por los medios de comunicación, que gran parte de lo que se entregó terminó en manos de terceros de manera fraudulenta o en su defecto en el abandono”, añadió.

Además, advirtió que la reforma agraria y la reparación de las víctimas no es lo único que está “pendiente”.

“También está pendiente desmontar los nuevos ordenes sociales que creamos los actores del conflicto bajo la mirada cómplice de los gobiernos anteriores, así como los factores de persistencia que perpetúan las violencias, tareas absolutamente urgentes.

“Además de ello, como primer paso y hecho político que selle nuestro acuerdo de voluntades compartidas, está pendiente finalizar el proceso de reincorporación y reintegración de quienes nos desmovilizamos como resultado de la negociación de Ralito. Darle un cierre digno a ese proceso es una de las tareas pendientes del Estado y condición sine qua non para una paz integral y definitiva”, escribió.

Por último, aseguró que está listo para iniciar los diálogos con el Gobierno en pro de construir la “paz total”.

“Cuente conmigo, y estoy convencido que con los ex comandantes de las AUC, para ayudarle a la titánica tarea de construir la paz total. Dígame Sr. Presidente cuál es el paso a seguir, estoy listo a entablar una conversación con usted, con el Alto Comisionado para la Paz o con quien usted considere, para materializar esta voluntad compartida de entregarle a las nuevas generaciones una Colombia pacificada y más humana”, concluyó.