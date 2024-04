Juez ordena captura de Timothy Livingston, señalado de explotación sexual

Este caso, que está en investigación, ha provocado un gran revuelo en el país no solo por la permisividad para que el hombre pudiera ingresar al hotel con menores, sino por el fallo del procedimiento policial que no solo no arrestó al acusado sino que permitió que abandonara el país.

Livingston, según reveló el alcalde Federico Gutiérrez, llegó a Medellín para pasar la Semana Santa en un vuelo procedente de Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.). El hombre salió del país el viernes pasado, un día después de ser hallado con las menores, pero no pudo ser procesado por ningún delito porque supuestamente no fue encontrado en flagrancia.

El pasado miércoles 3 de abril el presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno pedirá en extradición a Timothy Alan Livingston.