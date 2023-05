Fiscalía abre noticia criminal tras declaraciones de Marulanda contra Petro

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema durante la entrega de unos predios a campesinos en Sucre. “La causa es la democracia, no pensar que, porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente, entonces hay que, - que palabra tan triste - defenestrarlo, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos, fuéramos bobos”, dijo Petro.

Entre tanto, en su cuenta de Twitter, el mandatario lanzó una particular pregunta: “¿Por qué conspiran para un golpe de estado?”. Para Petro, aquellos que buscan mantener la impunidad están desesperados por los esfuerzos de su gobierno para acabar con esa problemática.

Durante la misma conversación, Marulanda se retractó y aseguró que no hablaba Petro, al señalar que fue elegido en un proceso democrático. “No, yo creo en el presidente actual, todos hacemos votos por la democracia. Hablé de Castillo, no me refería al presidente de Colombia”.

Y agrego, “Yo corrijo lo dicho. No se trata de defenestrar al presidente Gustavo Petro como se defenestró al presidente peruano Pedro Castillo. Tiene toda la legalidad del caso, es legítimo y perfectamente plausible el hecho de que sea presidente”.