Barbosa anuncia que su familia saldrá del país por motivos de seguridad

“En los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es un jefe de oposición en un país, es un jefe de Estado”, afirmó Francisco Barbosa en rueda de prensa.

Vale destacar que el mandatario colombiano manifestó a periodistas en la ciudad española de Salamanca donde este viernes recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país, que: “El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

Ante esto, Barbosa recordó en ‘Caracol Radio’ que la Fiscalía no es subalterna del presidente de la República y, en ese sentido, no trabaja bajo sus órdenes.