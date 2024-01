Enilce López Romero, la exempresaria detrás de la época de terror en Colombia

Aunque nunca se comprobó su participación en la masacre de El Salado, lo cierto es que hubo quienes vincular a 'La Gata' en uno de los mayores hechos criminales del país, tal vez el más investigado.

Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, exmiembro de las AUC, señaló en su momento que “Mancuso da la orden, pero la impulsadora más fuerte en ese momento era la gata, porque yo mismo fui para la plata… todo lo mandó la gata. Yo mismo lo recogí con Felipe, ‘el Pitufo’, y los treinta millones de pesos para la masacre del Salado, y sé que me estoy echando, se me está poniendo la gata brava y sé que me va a rasguñar”.

Además, algunas víctimas del paramilitarismo denunciaron que la masacre fue motivada por el hurto de 400 cabezas de ganado que eran propiedad de la exempresaria, pero uno de los ex jefes de las autodefensas, Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias "El tigre", lo negó e inclusive dijo que solo había visto a 'La Gata' por noticias.

De hecho, en su momento Salvatore Mancuso interpuso una denuncia en contra de alias Pitirri por haber "mentido" en sus denuncias en contra de 'La Gata' “Ninguna de estas autoridades u organismos, concluyó, sentenció, que el móvil de dicha acción criminal haya sido por venganza de parte de la señora Enilce López o que haya participado financiando de forma alguna esa vil acción militar del conflicto armado colombiano”, rezaba el documento de la denuncia.

Lo cierto es que algunos analistas consideraron que fue un error que la JEP no hubiera aceptado el sometimiento de 'La Gata', pues esta era una oportunidad para que contara la verdad ante los señalamientos de su participación en esta masacre.