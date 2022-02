Ucranianos protestan contra la invasión ante la embajada rusa en Colombia

Medio centenar de personas, entre ucranianos y colombianos, hicieron este sábado un plantón frente a la embajada de Rusia en Bogotá contra la invasión en su país y contra "la guerra" que comenzó en la madrugada del jueves y ha dejado centenares de muertos.



Los manifestantes se ubicaron frente a la entrada de la sede diplomática rusa, en una zona residencial del norte de Bogotá, con una bandera grande de Ucrania que era sostenida por varias personas.



Igualmente llevaron pancartas con mensajes como "Detente Putler" (una combinación de Putin y Hitler), "Detengan la guerra en Ucrania", o "Los colombianos no queremos la guerra contra Ucrania".



“No a la guerra"



Valeria Lukashenko, una ucraniana que vive en Bogotá, manifestó a Efe que con su protesta están diciendo "no a la guerra, no a la invasión de los militares, no a Putin".



"En todas partes de Ucrania estamos siendo bombardeados, atacados, la gente está muriendo, la tierra está siendo destruida. No podemos no protestar, es el pequeño grano de arena que podemos poner", dice la mujer, que agregó que su madre, sus familiares y sus amigos en ese país europeo están escondidos en este momento en refugios antibombas.