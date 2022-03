Corte ordena incluir el género no binario en documentos de identificación

La Corte Constitucional instó a la Registraduría que dispongan de todo lo necesario para lograr un esquema de identificación para que quede incluida esta categoría.

Esta decisión busca que las personas de este género cambien su documentación, si así lo desean y realicen el cambio en dicho componente.

Según el Alto Tribunal, si es seis meses dicha regulación y puesta en marcha no se cumpliera, las personas identificadas con este género no binarias podrán cambiar ante las autoridades la asignación del género no binario en sus documentos de identidad.