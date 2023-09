Weildler Guerra, gran homenajeado en el primer día del Congreso Gastronómico

Como parte de la apertura del evento, se entregó el premio ''Álvaro Garzón' a la vida y obra 2023 al doctor en antropología Weildler Antonio Guerra Curvelo por sus destacados estudios al poblamiento perlero en el Caribe, de los sistemas normativos de los indígenas Wayuu y la relación de los pueblos con el mar.

Guerra, premio nacional de cultura en el área de antropología en el 2001, fue director del Observatorio del Caribe Colombiano, miembro de la Misión Internacional de Sabios en 2019, y ha recibido galardones como la distinción El Colombiano Ejemplar del diario El Colombiano en 2021.

El guajiro, indígena Wayuu, que ocupó cargos en el Banco de la República de la sede de Riohacha, y que es actualmente profesor especial de la Universidad del Norte de Barranquilla, se mostró agradecido por el galardón e invitó a los presentes a seguir investigando y promocionando la cocina del Caribe.

"Me honra el nombre de Álvaro Garzón, me honra que sea el Congreso el que me otorgue esta distinción, porque este evento ha sido el gran referente de las cocinas nacionales. Muchos otros eventos a nivel nacional se han inspirado en este. La cocina, como las lenguas, tienen un vigoroso carácter comunicativo. Los sabores, texturas y combinaciones son como los acentos en el lenguaje", dijo Guerra Curvelo, quien además ha sido autor de decenas de publicaciones y libros como El mar cimarrón; Historia del agua: biografía del río Ranchería; El poblamiento del territorio guajiro; entre otros.