Aida Victoria Merlano reveló cómo cambió su vida desde que fue condenada

“Pasa algo con los miedos y es que cuando uno decide no verlos, se empiezan a a ser mucho más grandes de lo que son, y tarde o temprano toca parqueárselos ahí y enfrentarlos. (...) cuando yo salí del país sé que mucha gente esperaba que me quedara por fuera, pero al final volví porque no es eso lo que les quiero enseñar de la vida, los problemas no se evaden, se enfrentan y se trascienden y al final uno puede encontrar belleza en medio de cualquier tempestad”, sostuvo.

También ha hecho planes para su posible vida dentro de la cárcel: “Pensé en mi peor escenario posible y dije ‘busco la forma legal de hacer un pódcast desde la cárcel, porque a donde sea que vaya mi vida tiene que tener algún sentido; seguiré haciendo ejercicio como lo hago a día de hoy y, sobre todo, no dejaría de ser yo”.

En el fallo de segunda instancia, el Tribunal de Bogotá no solo aumentó la pena, sino que le revocó el beneficio de prisión domiciliaria a Aida Victoria Merlano.