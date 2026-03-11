La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá informó este miércoles 11 de marzo que el subsidio Tipo C para personas mayores continuará entregándose con normalidad en 2026 a través de la plataforma de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

La aclaración de la Secretaría viene después de que se anunciara que se hará una transición operativa hacia un esquema de integración administrativa con los Fondos de Desarrollo Local (FDL).

De acuerdo con la entidad, la integración se debe a la necesidad de mejorar los mecanismos de pago, fortalecer la trazabilidad de los recursos y facilitar la entrega de las transferencias, que ahora serán financiadas por los FDL mediante convenios interadministrativos suscritos con Integración Social en las 20 alcaldías locales.

El proceso se hará mediante las resoluciones 2398 y 2682 de 2025, por lo que se descarta una presunta eliminación del subsidio o la exclusión de beneficiarios.

En la actualidad, el subsidio Tipo C atiende a más de 61.000 personas mayores en Bogotá. Los beneficiarios son mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59 años, que no reciben pensión y que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad. Estos datos son constatados en las bases entregadas por los Fondos de Desarrollo Local.

El subsidio se transfiere mensualmente, y durante los meses de enero y febrero de 2026, la entidad y los FDL adelantaron las gestiones administrativas, contractuales y operativas necesarias para la prórroga de los convenios que sustentan la financiación del programa durante el primer semestre del año.

Por eso, en febrero se efectuaron los pagos retroactivos correspondientes a enero y el giro regular del ciclo, lo que permitió normalizar el calendario de transferencias a partir de marzo.

El monto del subsidio para personas mayores fue incrementado por la administración de $130.000 a $150.000 mensuales.