La Procuraduría General de la Nación puso en funcionamiento el pasado 8 de marzo el Centro de Comunicaciones y Logística, un mecanismo de atención destinado a fortalecer la vigilancia del proceso electoral de cara a la primera vuelta presidencial.

Este centro tiene como finalidad recibir, sustanciar y preclasificar las quejas o denuncias relacionadas con posibles irregularidades electorales, así como brindar orientación a la ciudadanía y asistencia técnica a los funcionarios del Ministerio Público encargados de la vigilancia en los diferentes puestos y mesas de votación y en las comisiones escrutadoras.

El Centro de Comunicaciones y Logística cuenta con la participación de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las personerías, la Policía Nacional de Colombia, el Ejército Nacional de Colombia, la Defensoría del Pueblo de Colombia y un representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas.

Para las próximas elecciones, el centro volverá a operar con funcionarios designados y debidamente capacitados en normativa electoral, ética pública y gestión de la información, quienes estarán disponibles de manera continua durante el desarrollo de los comicios.

En la primera vuelta presidencial, este equipo garantizará la trazabilidad de los reportes, el seguimiento de cada situación registrada y la atención oportuna de los requerimientos en todo el territorio nacional. Los ciudadanos podrán comunicarse directamente con el Centro de Comunicaciones y Logística a través del número +57 (601) 587 8750, marcando la opción 1.

Durante los comicios del pasado 8 de marzo, en los que se eligió el nuevo Congreso de la República y se realizaron consultas interpartidistas, el Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público recibió y gestionó más de 1.465 quejas durante la jornada electoral.

Del total de reportes recibidos y gestionados en tiempo real, 45 correspondieron a colombianos residentes en el exterior. Además, se realizaron más de 500 orientaciones a ciudadanos durante la jornada.

La Procuraduría procesó y atendió un alto porcentaje de estos reportes, mientras que los restantes serán remitidos al respectivo operador disciplinario para su atención prioritaria y urgente.