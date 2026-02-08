La Policía Nacional capturó en zona rural del municipio de Dovio a dos presuntos cabecillas de una organización criminal transnacional dedicada al préstamo ilegal bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, requeridos por las autoridades judiciales de Chile.

Los detenidos fueron identificados como Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, quienes eran buscados por los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero, según las investigaciones adelantadas por las autoridades chilenas.

La captura se logró mediante diligencias de registro y allanamiento realizadas por unidades especializadas de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN–OCN Interpol) y autoridades judiciales de Chile.

Este resultado fue posible gracias al intercambio de información y a la activación de capacidades operativas conjuntas orientadas a la localización de los requeridos en territorio colombiano.

La estructura criminal y su modus operandi

De acuerdo con las autoridades, los capturados serían cabecillas de una organización criminal identificada como ‘La Empresa’, con presencia en varias ciudades de Chile.

El modus operandi de esta red incluía cobros permanentes y presión psicológica contra sus víctimas. En caso de incumplimiento en los pagos, las personas eran sometidas a amenazas, hostigamientos y amedrentamientos progresivos, generando un ambiente de intimidación constante.

La Policía Nacional destacó que este operativo se enmarca en la estrategia integral contra el crimen organizado transnacional y reafirma el compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la lucha contra las economías criminales.

“La detención de estas personas es el resultado de la cooperación internacional y de la capacidad operativa de nuestros policías. Estamos cumpliéndole a Colombia con dignidad, y este no será un país donde los criminales puedan esconderse”, afirmó el director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano.