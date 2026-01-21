La página de la Presidencia de la República publicó este miércoles la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de la Igualdad que llega en reemplazo de Juan Carlos Florian, a quien el presidente le solicitó formalmente su carta de renuncia desde el pasado lunes 12 de enero.

Acosta Zapata, es un líder nasa del departamento del Cauca y se desempeña desde 2011 como coordinador nacional de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).

De acuerdo con la experiencia expuesta en su hoja de vida divulgada por la Casa de Nariño, el nuevo ministro de la Igualdad nunca ha asumido un cargo en el sector público.

También fue parte del grupo de indígenas que acompañó la búsqueda de los cuatro hermanos Mucutuy que estuvieron desaparecidos durante 40 días en las selvas del Yarí tras un accidente en la avioneta en la que viajaban a San José del Guaviare, y que fueron rescatados el pasado 9 de junio en la denominada Operación Esperanza con participación de al menos 200 militares, rastreadores y vaquianos de la región.

Alfredo llega en reemplazo de Juan Carlos Florian, quien llegó a esa cartera tras una tensa relación con la vicepresidenta Francia Márquez (primera ministra de la Igualdad). Ahora el saliente ministro permanece a la espera de una definición sobre su futuro dentro del Ejecutivo. Aunque el jefe de Estado lo ha respaldado públicamente en distintas ocasiones, su gestión ha sido cuestionada por sectores políticos que hablan de baja ejecución y controversias internas.

Uno de los antecedentes que rodean la cartera es el paso de Támara Ospina por el Ministerio de la Igualdad, del que salió el 4 de julio de 2025 tras denuncias por una presunta agresión física contra una contratista. Pese a ello, posteriormente fue designada viceministra de las Mujeres, decisión que generó rechazo del sindicato de la entidad, sin éxito.

La salida de Florián tomó por sorpresa a varios sectores. Mientras algunos atribuyen la decisión a la falta de resultados, otros señalan manejos polémicos en el uso de los recursos del ministerio.