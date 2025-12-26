Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, arremetió en la tarde de este viernes contra el senador liberal Lidio García, presidente del Congreso, quien ha cuestionado duramente la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional.

Según el Gobierno Nacional, la declaratoria de la emergencia económica obedece a la necesidad de enfrentar circunstancias económicas y sociales que requieren respuestas inmediatas del Estado, orientadas a proteger a la población, garantizar la estabilidad económica y atender problemáticas estructurales que, de no ser abordadas con prontitud, podrían profundizarse.

“Lidio García, presidente del Congreso, es muy lento para aprobar las reformas, pero es muy veloz para atravesársele a una necesidad, como la declaratoria de emergencia económica”, cuestionó Sanguino.

Por su parte, García aclaró: “Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino sino dar la oportunidad que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”.

Durante la plenaria extraordinaria de este viernes, Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, aseguró que: “No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no es un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada profusamente a través de un buen número de senadores”.

Además, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que radicó una proposición de control político, para que “cuanto antes podamos citar al Senado y hacer un análisis de lo que viene sucediendo en materia económica en el país y las decisiones del Gobierno nacional”.

“Me refiero al decreto de emergencia económica, pero también al empréstito de cerca de $23 billones con una entidad no idónea y casi que en el secretismo”, explicó.

En esa misma línea, la senadora Esperanza Andrade sostuvo que “este Decreto de Emergencia es inconstitucional, si uno mira la normatividad, no hay un hecho sobreviniente”.

Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, comentó que “la declaración de emergencia es también una oportunidad para decirle a la Corte Constitucional qué fue lo que pasó con la declaratoria de inexequibilidad de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de rentas”.