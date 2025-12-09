La Fiscalía imputa este martes al excanciller Álvaro Leyva por el caso de los pasaportes.

El ente acusador le formula al ex ministro de Relaciones Exteriores el delito de prevaricato por acción.

Esto porque supuestamente Leyva Durán motivó falsamente las razones para declarar como desierta la licitación para la elaboración de los pasaportes en el país.

“Usted, de manera arbitraria, desconoció que sí existía un proponente adecuado con las condiciones para la adjudicación del proceso de contratación”, advirtió la delegada del ente de investigación penal.

Por este mismo caso, la Procuraduría sancionó a Leyva a destitución e inhabilidad por 10 años.