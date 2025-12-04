El presidente del Congreso, Lidio García, respondió este jueves al presidente Gustavo Petro en medio de la controversia generada por las advertencias del mandatario estadounidense Donald Trump sobre posibles acciones militares contra Colombia.

El intercambio se dio luego de que Petro cuestionara al Congreso por su aparente falta de respaldo al Ejecutivo ante la crisis diplomática originada por las declaraciones de Trump.

“Muy bien por la Cámara de Representantes que sale a defender la soberanía nacional.Qué pasó con el presidente del Congreso, el Carmen de Bolívar y los montes de Bolívar son Colombia y su bandera es el tricolor que proclama libertad: “Colombia Libre”, manifestó Petro.

Posteriormente, García respondió: “Colombia es un país soberano y su dignidad se defiende siempre, con firmeza y sin vacilaciones, frente a cualquier amenaza o agravio, venga de donde venga”.

“Dicho esto, como Presidente del Senado de la República nunca respaldaré la irresponsabilidad en el manejo de las relaciones exteriores, la ruptura de los canales diplomáticos ni los trinos incendiarios que, lejos de protegernos, terminan perjudicando los intereses nacionales. Porque la verdadera defensa de la soberanía no está en el grito, la provocación o el desafío estéril, sino en la diplomacia seria, la mesura y el sentido de Estado que Colombia merece y el mundo respeta”, aseguró el legislador bolivarense.

De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cartel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.