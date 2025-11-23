El sonido de las balas causó pánico entre las personas que se encontraban en una discoteca de Bucaramanga, ubicada en el kilómetro 4 vía Café Madrid, en la madrugada de este domingo 23 de noviembre.

El ataque armado se registró a eso de la 1:36 a.m. en el interior del establecimiento nocturno de razón social La Casika. Debido a la ráfaga de disparos un joven murió y tres mujeres resultaron heridas.

Según información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a la discoteca; acto seguido el parrillero se bajó del vehículo y se dirigió hasta la puerta del establecimiento; sin embargo, una de las trabajadoras no le permitió el acceso – aún se desconocen los motivos – lo que generó que el sujeto desenfundara un arma de fuego y realizara múltiples disparos de manera indiscriminada hacia el interior de la discoteca, logrando impactar a varias personas.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Ferney Steven Martínez Carrillo, de 22 años, quien se desempeñaba como estudiante del Sena.

Martínez Carrillo recibió dos impactos de bala en el abdomen, por lo que inicialmente fue enviado al Hospital Universitario de Santander, pero los médicos de turno confirmaron su deceso minutos después.

Las lesionadas responden a los nombres de Jeimy Alejandra Rodríguez, Daniela Duarte Baes, y una menor de edad de 17 años, quienes también reciben atención médica en el Hospital Universitario de Santander.

Tras el ataque, los agresores huyeron en la motocicleta con rumbo desconocido.

Por este hecho criminal, las autoridades adelantan investigaciones para dar con los móviles e identificar a los agresores.