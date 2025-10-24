El presidente Gustavo Petro calificó como “toda una paradoja” la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluirlo a él, su esposa y primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton.

El jefe de Estado reaccionó a la medida a través de su cuenta de X (antes Twitter), señalando que “efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió”, en referencia a la advertencia que hizo esta semana el senador republicano en medio de la tensión diplomática entre los gobiernos de EE. UU. y Colombia por los temas del narcotráfico y el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

“Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, confirmó Gustavo Petro, y anunció que el abogado que lo defenderá en este caso será “Dany Kovalik de los EE. UU.”.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, concluyó el mandatario.

Primer presidente de Colombia en la Lista Clinton

La decisión es histórica, pues es la primera vez en Colombia que un presidente de la República es incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Vale mencionar que el senador republicano de Estados Unidos Bernie Moreno ya había anticipado que la Administración de Donald Trump iba a tomar esta medida: “Vamos a ponerlo a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista OFAC, y vamos a designar carteles adicionales en Colombia como organizaciones terroristas”, afirmó el legislador en entrevista con ‘Fox News’.

The Trump Doctrine is simple: the Americas will be liberated from deadly illegal drugs, the cartels that traffic them, and the corrupt politicians that enable and profit from this activity. pic.twitter.com/WfXVD4Iqj7 — Bernie Moreno (@berniemoreno) October 21, 2025

¿Qué es la Lista Clinton?

Este es un listado oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Como se sabe la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos administra y aplica programas de sanciones económicas, principalmente contra países y grupos de personas, como terroristas y narcotraficantes.

Las sanciones pueden ser integrales o selectivas, utilizando el bloqueo de activos y restricciones comerciales para lograr objetivos de política exterior y seguridad nacional.