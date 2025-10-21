Durante la lectura del fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá sobre la condena a 12 años de casa por cárcel emitida el pasado 1 de agosto contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, dijo que la nueva decisión de la justicia, cualquiera que sea, debe ser respetada y acatada.

“Hemos presentado nuestra postura, el país la conoce claramente”, dijo el jefe del Ministerio Público a medios, haciendo recordar la solicitud que hizo el 11 de agosto al Tribunal Superior de Bogotá de revocar el fallo que condenó en primera instancia al expresidente Uribe (2002-2010), alegando vicios en la evaluación de pruebas.

Carlos Ortega/EFE

“Lo que yo quiero recordar es lo que siempre he dicho: las decisiones de la justicia son para respetarlas, para acatarlas, para cumplirlas, para ejecutarlas, en el sentido que ellos quieran”, sostuvo el procurador.

El Tribunal absolvió este martes en segunda instancia a Álvaro Uribe por el delito de soborno en actuación penal al fallar la apelación que hizo su defensa por a la condena de primera instancia.

La absolución se da en el caso de supuestas presiones a Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve.

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.