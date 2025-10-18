Más de 170 empresas en todo el país se sumaron a la estrategia para promover la participación de los jóvenes en las elecciones de los Consejos de Juventud, que se realizarán este domingo 19 de octubre. Los establecimientos ofrecerán descuentos y beneficios a quienes presenten su certificado electoral.

De acuerdo con lo que dio a conocer recientemente la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de un comunicado oficial, compañías como Mundo Aventura, Sándwich Qbano y Cinemas Royal Films figuran entre las que se unieron a la campaña.

Según destacó la entidad, el objetivo es incentivar el ejercicio del derecho al voto entre jóvenes de 14 a 28 años.

El registrador nacional, Hernán Penagos, agradeció a los empresarios “por creer en nuestros jóvenes e impulsar su participación en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud”. Además, señaló que el apoyo del sector privado “es determinante para que este domingo más jóvenes salgan a votar, se disminuya la abstención electoral y se fortalezcan estos mecanismos de participación democrática”.

Descuentos y beneficios en todo el país para los jóvenes que voten

En distintos puntos del territorio nacional, restaurantes, cines, parques de diversiones, tiendas de ropa y establecimientos deportivos ofrecerán incentivos a los votantes jóvenes.

La Registraduría indicó que la colaboración del sector comercial busca motivar la asistencia a las urnas y respaldar la labor pedagógica sobre la importancia del voto juvenil.

La entidad ha desarrollado además campañas informativas y alianzas con instituciones educativas para fomentar el conocimiento sobre los Consejos Municipales y Locales de Juventud, espacios de representación creados para fortalecer la voz política de las nuevas generaciones.

Estas son las empresas que darán descuentos por votar en las elecciones de los Consejos de Juventud

La campaña cuenta con una amplia participación del sector privado, que abarca distintos sectores económicos. En total, más de 170 establecimientos en todo el país ofrecerán descuentos o beneficios a los jóvenes que participen en las elecciones de los Consejos de Juventud. A continuación, algunas de las marcas más destacadas:

Sector de comidas y cafeterías

El Corral

Crepes & Waffles

Frisby

Sándwich Qbano

WOK

Presto

Archie’s

Papa John’s

Juan Valdez

Tostao’

Entretenimiento y diversión

Cine Colombia

Cinemas Royal Films

Mundo Aventura

Moda y tiendas por departamento

Arturo Calle

KOAJ

GEF

Punto Blanco

Falabella

Grandes superficies y deporte

Almacenes Éxito

Carulla

Decathlon

Bodytech

Cómo consultar el puesto y mesa de votación

Los jóvenes que participarán en las elecciones pueden verificar su lugar de votación a través de la aplicación ‘AVotar’, disponible en Google Play y App Store, o en la página web oficial de la Registraduría: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co.

Esta herramienta (la app ‘AVotar’) también permite consultar si se fue seleccionado como jurado y conocer la hora y el sitio asignado para cumplir el deber electoral.

Consulta de listas y candidatos

Para conocer los candidatos a los Consejos de Juventud 2025, la Registraduría dispuso una sección especial en su portal:

Ingrese a eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/home. Haga clic en la opción “Listas y candidatos”. Elija la circunscripción que desea consultar (Consejo Local o Municipal). Complete los campos con el departamento, municipio, localidad o agrupación política, o busque directamente por nombre del candidato.

Otros beneficios de votar en los Consejos de Juventud

Participar en esta jornada no solo permite ejercer un derecho ciudadano, sino que también otorga beneficios contemplados en la Ley 403 de 1997, entre ellos:

Reducción de un mes en la prestación del servicio militar.

en la prestación del servicio militar. Preferencia en caso de empate en exámenes de ingreso a instituciones de educación superior o para acceder a becas y subsidios.

en caso de empate en exámenes de ingreso a instituciones de educación superior o para acceder a becas y subsidios. Ventaja en concursos públicos de carrera administrativa, en caso de igualdad de puntaje.

de carrera administrativa, en caso de igualdad de puntaje. Media jornada de descanso compensatorio remunerado para quienes voten.

Cómo saber si fue elegido jurado de votación en los Consejos de Juventud 2025

La Registraduría habilitó una plataforma digital para consultar si una persona fue escogida como jurado de votación: